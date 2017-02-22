Кто воспитает мужчин?

Я пошёл в школу в начале пятидесятых, всего лишь через пять лет после войны. Страна потеряла в этой кровопролитной бойне лучшую часть своего мужского населения, а потому в нашей семилетке преподавали в основном женщины. Мы, мальчишки, как водится, играли в войну, шалили, хулиганили, и этим по большей части почему-то немолодым учительницам было ох как нелегко порой справиться с нами! Порядок и тишина были только на уроках, которые вёл едва ли не единственный в школе педагог-мужчина – математик. Нам он казался почти старым, хотя ему не было и тридцати. Он успел прихватить последний год войны, о чём напоминала седая прядь в его всегда аккуратной короткой стрижке. Он никогда не повышал голоса, но когда входил в класс, сухощавый, стройный, в полувоенном костюме, мы замирали. Девчонки смотрели на него с обожанием, мальчишки старались подражать его выправке и сдержанности. А ещё он умел так объяснить сложные формулы, что они становились понятными даже самым отстающим...

Прошло с тех пор более полувека, но вот в школе почему-то мало что изменилось в части соотношения мужчин и женщин-педагогов. Хотя вроде бы и мужчин появилось в стране много, но в школу они по-прежнему не торопятся. И дело, думается, не только в том, что благодаря безумной политике власти в области образования само слово «учитель» стало чуть ли не ругательным. Во всяком случае, оно зачастую стало синонимом бесправия и нищеты... Но главное, что в последние двадцать пять лет благодаря бурному продвижению американской системы образования школа перестала быть воспитателем, а само обучение превратилось в «оказание образовательных услуг»...

Сейчас, когда страна стала подниматься из «положения лёжа», возрождаются старые и появляются новые производства, вдруг обнаружилась острая нехватки сугубо мужских профессий: слесарей, токарей, плотников, лекальщиков, каменщиков и в том числе и учителей. Уверен: это сугубо мужское дело! Нет-нет, я ничего не имею против женщин! Но согласитесь, когда в класс входит молодая, красивая учительница, для девчонок-семиклассниц она на интуитивном уровне конкурентка, в лучшем случае – модель, для мальчишек – почти всегда предмет влюблённости и желания рыцарского покровительства. Другое дело мужчина – для мальчишек он прежде всего предмет подражания, для девочек – обожания. Строгость мужчины – это прагматическая необходимость поддержания рабочей атмосферы в классе. Женская же строгость – это чаше всего некий эмоциональный позыв. И дети это очень хорошо чувствуют!

Но сейчас в наших школах преимущественно работают женщины.

Однако школы не всегда были женской территорией. Вспомните имена Песталоцци и Ушинского, Сухомлинского и Шаталова! Они не считали, что педагогика – не достойное мужчин дело, а наоборот, видели в этом служении будущему свой гражданский долг.

И героев русской классики водили на прогулки в Летний сад именно гувернёры, а не гувернантки. И в жизни каждого, кто в дореволюционной России проходил через лицей, гимназию или училище, присутствовали мужчины-учителя. Как свидетельствует статистика, в те времена основную массу наставников юношества составляли мужчины. И государство поддерживало стремление мужчин идти в педагогику. Учителя, например, освобождались от военной службы. Это при том, что мужчины в педагогике тогда составляли подавляющее большинство. Наши деды и прадеды хорошо разбирались в образовании, настоящих интересах и потребностях своего государства, его народа. При императоре Николае ІІ расходы на образование были увеличены в семь раз. Ни какая другая страна того времени, даже наиболее развитая и богатая, не могла похвастать подобной статистикой!

Сегодня всё больше и больше людей стараются отправить детей учиться за рубеж. Говорят, там образование лучше... Может, потому и лучше, что преподают мужчины?

В странах, к уровню благосостояния которых мы стремимся дорасти (США, страны Западной Европы, Япония), состав преподавательского корпуса чётко размежёван: в начальной школе больше педагогов-женщин, в средних – мужчин. Психологи считают это правильным: в младших классах ребёнок ещё нуждается в заботе мамы, которую во время уроков может заменить лишь женщина. А вот в старших классах большинство западных психологов советуют передать образование в мужские руки. Мужчины почти полностью «оккупировали» школы Великобритании – страны с признанным классическим образованием. Репутация английского образования складывалась веками, её история начинается в VI веке. И сегодня в самых известных учебных заведениях, таких, как Итон, Хэрроу, Рагби, 80 процентов преподавателей – мужчины.

Сейчас в России очень любят говорить о воспитании патриотизма, о подготовке специалистов рабочих профессий, военных. Мужских профессий. Но для этого необходимо воспитывать именно мужчин – людей, не боящихся трудностей, способных смело брать на себя ответственность за семью, за производство, за страну. И учить их должны мужчины. А значит, надо, чтобы зарплата учителя была не ниже зарплаты высококлассного специалиста промышленного предприятия, и уж точно выше, чем у менеджера супермаркета! И чтобы престиж учителя не роняли бездарные киноподелки и убийственные материалы прессы. В советские времена, старшее поколение ещё помнит, был запрет на публикацию негативных материалов о педагогах. И, уверен, это было правильно! Сейчас же всё делается с точностью до наоборот. А отдельные попытки власти улучшить жизнь учителей особого успеха не приносят. И попыток вернуть мужчин в классы тоже незаметно. За те деньги, что платят сейчас учителю, и при той непомерной нагрузке, которая на него ложится, не каждая женщина отважится идти в преподаватели! Правда, с появлением нового главы министерства образования и науки появилась надежда на улучшение ситуации, на возврат к здравому смыслу в одной из главных отраслей народного хозяйства – образовании. Что ж. будем ждать и верить: может, хоть наши правнуки будут в школе учиться, а не получать образовательные услуги...