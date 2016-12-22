Кто умерит аппетиты сетевиков?

Всё-таки в удивительное время живём мы, товарищи, – во время экономических парадоксов. Экономика страны, если верить нашим властям, повсеместно идёт на подъём. Основные показатели в ней (на которые так любят ссылаться власти при объяснении причин понижения уровня жизни народа) улучшаются, а этому самому народу всё никак не удаётся жить лучше и веселей.

Ну посудите сами: курс доллара за последнее время упал с 69 до 61 рубля. Цена на углеводороды (за счёт чего, собственно, и пополняется бюджет нашей страны), напротив, выросла с 40 до 50 долларов за баррель. Инфляция у нас якобы не превышает 4–6 процентов в год. И – о чудо! – даже топливо на заправках подешевело. А цены на всё остальное продолжают свой стремительный бег по вертикали. Взять те же продукты. Они подорожали ну явно не на эти 4–6 процентов годовых. Чтобы это понять, большим экономистом быть не нужно – любой из нас ощущает это на собственном желудке и кошельке после похода в магазин.

А пополнение кошелька ждать неоткуда. Ну, не считать же, в самом деле, ощутимой помощью те жалкие одну-две сотни инфляционных рублей в год или единовременную подачку правительства пенсионерам в пять тыс. рублей на Рождество? Впрочем, на встречу самого Рождества оно, может, и хватит.

И тут в полный рост встаёт вопрос: а кто, собственно, у нас в стране диктует и регулирует эти самые цены? Кто тихой сапой с завидной регулярностью накручивает и накручивает рублики на ценниках? Государство и правительство давно самоустранились от этой неблагодарной миссии – зачем им по стране маты на свою голову собирать. Нашим олигархам, что сидят на продаже углеводородов и прочих богатств страны, тоже «такая мелочовка западло» – не царское это дело регулировать мелкую розницу, они хапают свои куски крупным оптом.

Балом с ценами теперь у нас правит якобы Его Величество Рынок. Но рынок – понятие не абстрактное. За ним везде, а в нашей стране в особенности, всегда стояли представители алчущего и вечно голодного племени троглодитов-торгашей, готовых всегда поиметь свой кусок масла с нашего куска хлеба. (Речь не о работниках торговли, а о торгашах «высокого полёта»: бизнесменах-сетевиках со своими забугорными монопольками, о перекупщиках-спекулянтах, что взвинчивают цены на неоднократной перепродаже товара, о «заготовителях», что скупают по бросовым ценам сельхозпродукцию у селян и перепродают её втридорога горожанам. Мы уже как-то писали об этом у себя в газете.)

Это раньше их называли хапугами и спекулянтами, недолюбливали, презирали и даже сажали. Нынче они – яркие представители сетевого бизнеса, цвет нации, элита общества, пуп экономики. По крайней мере, таковыми себя считают. Наша ли беда, времени или политиков, что отдали им в своё время страну на откуп и разграбление, превратив её из страны-труженицы в страну-торговку? Теперь вот пожинаем плоды «зоны свободного рынка», не заметив даже, что определяющим там всё же должно было быть слово «рынок», а не «зона».

И это узаконенное воровство, грабёж всего народа кучкой алчущих, власти не то что пресекать, даже контролировать не хотят. Видно, боятся голодных бунтов 90-х, тогда им точно не усидеть в своих креслах.

О том, что за этими сетевиками-торгашами со стороны государства нет даже мало-мальского контроля, красноречиво уже даже не говорят – кричат, например, факты массового отравления у нас в области пресловутым «Боярышником».

Можно ли как-то контролировать розничные цены? Мы у себя в газете уже предлагали экономическому блоку правительства рассмотреть один рецепт такого контроля.

Ведь все знают, какая пропасть бывает между ценой на прилавке и отпускной ценой производителя. Неужели законодательно нельзя установить предельную наценку на различные группы товаров и обязать торговлю указывать на ценниках помимо конечной цены ещё и цену производителя? (Пусть эта наценка будет не в 10–15%, как в советское время, пусть даже в 20–25, но экономически обоснованной, а не задранной до100–200%.) Каким способом это будет достигаться сетевиками – прямые договоры с производителем, сокращение цепочки перекупщиков или собственные плантации – это уже забота этих самых торговых сетей. Останется лишь нашим многочисленным контролирующим органам отслеживать, чтобы на ценнике стояла реальная цена производителя, и наценка не превышала бы установленного законом предела. Не хватит на такой контроль сил у «органов», ОНФ можно подключить, общественность. Тут нехватки в помощниках не будет – голодным и обманутым никто быть не хочет!

...Написал вот и подумал: интересно, всплывёт ли хотя бы схожая тема в общении нашего президента со своим народом на предстоящей пресс-конференции? Сегодня увидим.