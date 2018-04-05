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Коварное дышло
Дмитрий Киселёв   
05 Апреля 2018 г.
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Со дня кузбасской трагедии прошло уже почти две недели, а боль и недоумение по поводу случившегося всё не утихает. Не утихает, потому что эта трагедия вскрыла не только безобразия в части использования бывших государственных фабрик и заводов, но и нечто глубинное в нашем менталитете, характере, в нашем отношении к законам и к самим себе.

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Наверное, нигде в так называемом «цивилизованном мире» так не относятся к правилам, законам, установлениям. Это у нас в ходу пословицы: «Закон, что дышло – куда повернёшь, туда и вышло», «Законы святы, да законники – супостаты», «Законов свод, а мы в обход» и ещё десятки подобных перлов народной мудрости. И живёт большая часть наших сограждан по этим установкам, и бизнес наш руководствуется ими, а не официальными законами.

Как-то так повелось на Руси с давних времён, что любой законодательный акт, спущенный сверху, даже самый сверхмудрый, становится в сознании людей не руководством к действию, а неким препятствием, которое необходимо обойти...

Законотворцы без устали пекут законы, а народ... тоже не дремлет. Взять, к примеру, те же правила пожарной безопасности. Не секрет, что каждый пункт этих правил написан кровью погибших людей, подкреплён миллиардными материальными потерями, но присмотритесь вокруг внимательно – много ли вы увидите огнетушителей в офисах, тревожных кнопок, приборов пожарной тревоги? К примеру, наши старые, да и новые многоэтажные дома – вы где-нибудь видели на них пожарные лестницы?! Кстати, в обруганном советском прошлом почти на каждом здании такие лестницы имелись. Особенно это касалось школ и других общественных зданий выше трёх этажей. И в случае беды по ним можно было более-менее безопасно спуститься на землю. Но кому-то, видимо, показалось, что эти лестницы портят внешний вид строений, и почти повсеместно лестницы исчезли, а что касается предписаний, то их строителям как-то удаётся обходить... Да и только ли лестницы!

И это касается не только пожарной безопасности. Вы посмотрите на наши дороги: десятки тысяч автомобилей лихо мчатся по нашим городам и весям. Почти везде, за редким исключением, установлены знаки ограничения скорости. Вот знак – не более 40 км, потому что впереди, к примеру, недалеко от дороги детский сад или школа. А теперь попробуйте выдержать рекомендуемую скорость... Лучше поплотнее закройте окна в автомашине, а то такого наслушаетесь, никакого филологического образования не хватит переварить! А всё потому, что большинство водителей считает возможным пренебрегать этим знаком. Авось проскочу! И проскакивают. Но не все. Аварии, жертвы почти каждый день. Правда, в последнее время получили распространение видеокамеры, и это хоть как-то сдерживает лихачей. Но желание как то обойти правила дорожного движения никуда не исчезает у наших сограждан, а потому количество катастроф на наших дорогах не убывает.

О бизнесе особый разговор. Особенно о так называемом малом. Разговоров о нём много, да вот только дела не видно. А почему? Да потому, что невыгоден он крупному бизнесу – отбивает клиентов. Вот был не так давно в микрорайоне Байкальском Иркутска очень симпатичный рыночек – на сравнительно небольшой площади торговали несколько десятков маленьких магазинчиков, это был действительно малый бизнес. Там можно было купить всё: от свежей рыбы до носков. Покупатели толпились у этих торговых точек с утра до закрытия. Но какому-то представителю крупного бизнеса приглянулась эта площадка. И вот уже высится на ней четырёхэтажный полупустой «Цветной парк». Где, кстати, цены едва ли не на порядок выше из-за стоимости аренды. А уж какими законодательными актами прикрывалось это действо, не скажет никто.

Пока не будем говорить о качестве наших законов. Это требует отдельного и не самого приятного разговора. Как сказал один знающий юрист, с помощью нашего законодательства можно любое дело развернуть в обратном направлении. Но я не об этом. А об отношении к законам тех же «малых» бизнесменов. Вот, знаю я одного предпринимателя средней руки. Он в своём бизнесе держится уже больше двух десятков лет. Держится за счёт того, что время от времени переименовывает предприятие и как бы начинает всё с начала, пользуясь законными налоговыми каникулами. И ещё за счет того, что, по крайней мере, за последние десять лет, ни на рубль не проиндексировал зарплату своим работникам, выдавая половину её «в конвертах». Сотрудники помалкивают – работа нынче дефицит. А то, что они когда-то при получении пенсии столкнутся с проблемами в части накопления баллов, они по молодости пока ещё не думают, и на то, что их элементарно обкрадывают, смотрят сквозь пальцы. А он считает себя страшно умным и хитрым. И все делают вид, что так и надо, так и должно быть. Потому как «закон, что дышло – куда повернёшь, туда и вышло». Только оборачивается это коварное «дышло» не только экономическими, но и людскими потерями. И сдаётся, что все те грандиозные планы по подъёму уровня жизни россиян, о которых недавно говорил президент, могут остаться просто благими пожеланиями, если не будет принято действенных законодательных и идеологических мер. А ещё надо со школы прививать уважение к законам. Вот только захочет ли власть заниматься этими «мелкими» вопросами? Это ж не нефтью торговать.

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