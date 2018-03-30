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Кемеровская душегубка
Анатолий Выборов   
30 Марта 2018 г.
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Халатность, преступная цепочка или закономерный сбой системы?

Очередная трагедия потрясла страну. Пожар в ТРЦ Кемерово «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. В огне пострадали 76 человек, из них 27 детей, 12 человек остаются в больницах. В стране после этой трагедии повсеместно провели межконфессиональный молебен, объявили общегосударственный траур. (Уже 29 по счёту в современной России, один из которых – по поводу подобного крупнейшего пожара в «Хромой Лошади» в 2011 году – 156 погибших). В очередной раз отменили на ТВ развлекательные программы и рекламу. А люди, едва ли оправившись от горя, вновь и вновь в недоумении задают себе и обществу тревожные вопросы: «как такое опять могло произойти?» и «когда подобное у нас закончится?». И пока ответов на эти вопросы нет. Появятся ли они?

Преступной халатностью и разгильдяйством, когда всеми не соблюдаются элементарные правила безопасности, назвал это явление прибывший на место трагедии президент России. Он пообещал крупномасштабное расследование по всей цепочке нарушений ввода и эксплуатации подобных объектов, по ведению такого вот бизнеса, при котором система всеобщего жизнеобеспечения и жизнесохранения наших сограждан в угоду наживе и алчности кучки бизнесменов и коррупционеров даёт сбой.

Вот об этой цепочке, ставшей в итоге, да и по сути своей, преступной, об этой системе нашего жизнеустройства и стоит сейчас говорить, а главное, что-то менять в этой системе, чтобы подобное больше не повторялось.

Как это происходит в стране, когда на месте бывших фабрик и заводов общенародного хозяйства (и даже оборонного комплекса) повсеместно возникают такие вот центры для массового увеселения, шопинга и развлечений?

Почему мы вослед проклинаемому нами Западу с их обществом всеобщего потребления повсеместно создаём рабочие места не для производства товаров и услуг, а лишь для их потребления? Задавался ли хоть кто-нибудь у нас в стране вопросом: а выдержит ли наш народ, не раз испытанный лишениями и голодом, это испытание сытостью?

Почему мы для населения вместо разветвлённой сети удобных и приближенных к месту жительства людей магазинов, кафе, спортплощадок и кинотеатров создаём, опять же в угоду крупному бизнесу, этих монстров индустрии развлечений и шопинга, где возникает опасная для жизни скученность посетителей в десятки тысяч человек в день?

Почему у нас повсеместно за охрану и порядок в этих самых местах массового пребывания людей – школах, больницах, торговых и увеселительных заведениях отвечают не государственные, а частные охранники? Такое ощущение, что мы уже всю страну отдали на откуп частникам. Ладно бы профессионалам. Ведь все мы знаем, кого и как порой набирают в эти ЧОПы: без каких либо навыков и образования, с ответом «а чё?» на любой вопрос. Посмотришь иной раз на этих ЧОПиков и думаешь, как же он сможет защитить и спасти кого-то?

Что это за законодательство у нас в стране такое, когда сотни и сотни законотворцев ежегодно «выдают на гора» тысячи громоздких законов и подзаконных актов, противоречащих друг другу, в которых уже не может разобраться не только бизнес, юристы и чиновники на местах, но и сами законодатели?

«Хватит кошмарить бизнес», – заявил не так давно наш премьер. И всё это быстренько подкрепили послабляющими бизнес законами. И теперь бизнесмены, олигархи всех мастей, разбив свои синдикаты на кучу мелких фирмочек, запросто на годы уходят от налогов, любых проверок и ответственности. Теперь уже на своей шкуре и воочию мы ощущаем, как бизнес повсеместно кошмарит нас.

И сейчас, например, живёт в своё удовольствие хозяин такого ТРЦ, такой вот «мелкий бизнесмен» с миллиардным состоянием где-нибудь в Австралии, стрижёт «капусту» за непомерную аренду с действительно мелких арендаторов своего заведения ненавистной ему Раши, и ему глубоко плевать и на эту страну, и на жизнь и безопасность её жителей.

А кто-нибудь у нас в стране прослеживал по всей этой цепочке, как и при чьей протекции в руки дельцам от бизнеса попадают в собственность бывшие фабрики и заводы, как они переоборудуются в увеселительные заведения, из чего делаются, проходят контроль, таможню и всевозможные службы стандартизации стройматериалы для подобных душегубок? Как и под чьим надзором осуществляются стадии строительства, монтируются, эксплуатируются и проверяются все системы безопасности? То-то и оно! Круговая коррупционная составляющая по всей цепочке!

Увы, к сожалению, это касается уже и всех нас, ведь всё это происходит у нас на глазах, при нашем молчаливом согласии, всеобщем разгильдяйстве и попустительстве. Мы даже до конца ещё сами не осознаём, что привитое нам Западом поголовное стремление к достатку и наживе, стремление во главу угла жизни вместо труда ставить только потребление и приятное времяпрепровождение – путь в никуда для человека, особенно нашего. Отдав всё это на откуп всевозможным дельцам, мы теперь пожинаем горькие плоды такой вот бездумной политики «занятости населения».

Да нам, с нашим разгильдяйством и безалаберностью, надеждой на русский авось, с таким законодательством, чиновничеством и контролирующими органами, заранее заточенными на «коррупционную составляющую», никаких террористов и природных катастроф не надо – сами себя изведём!

С корнем разрушив старую систему экономики, государственного обустройства, человеческих взаимоотношений, мы, якобы, создали новую. А она, заточенная в основном на прибыль, бабки и только личное благополучие, в очередной раз дала сбой.

...А мы в очередной раз поскорбим всей страной. Пройдут трауры и молебны. Погибших похоронят. Государство, бизнес соберут средства и откупятся миллионами от мёртвых. В стране в очередной раз устроят показательные процессы над «стрелочниками». И всеобщее волнение уляжется. До следующего, 30-го траура? Всё со временем забудется. И только родственники да родители погибших детей навсегда останутся один на один со своим горем.

  • P.S. На днях журналисты, а вслед за ними и общественники проверили ТРК в ряде городов страны. В большинстве случаев детские учреждения располагались на верхних этажах, запасные выходы были закрыты на замки, кое-где не работала та или иная система безопасности. Представишь себе, сколько таких ТРЦ в твоём городе, по стране... и волосы встают дыбом.

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