Идёт охота на лохов, идёт охота...

Засилье рекламы с её охотой на наши умы, свободное время и кошельки превысило кажется уже все мыслимые и немыслимые пределы. Куда не сунешься, везде она – всеохватная, всеподавляющая и навязчивая реклама. Телефильмы, электронные и прочие СМИ, ролики в магазинах, кричащие вывески и билборды на каждом углу, смс-сообщения в наших телефонах..., об интернете лучше вообще не говорить.

Такое ощущение, что без неё уже ничего не сможет существовать в этом бренном мире: не будет продаваться любой товар, сниматься кино, писаться книги, остановятся поезда, упадут самолёты, замрёт жизнь и сам этот мир перевернётся. Кажется, что уже нет возможности бороться с этим всепоглощающим монстром. Да и возможно ли это?

Порой просто охватывает ужас: и как мы до этого без неё жили! А ведь жили! И не особо тужили. Конечно, реклама была и «в развитом социалистическом обществе». Но она или была такой скромной, такой целомудренной и по-детски непосредственной, что впору было лишь умиляться ею. Ну, не воспринимать же было всерьёз изречение отечественного ведомства воздухоплавания: «Летайте самолётами Аэрофлота!» Или уже ведомства партийного: «Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных!»

«А чем же ещё летать? За кого ещё голосовать?» – ошарашено вопрошал наш обыватель и тут же забывал об этих несуразицах недоразвитых спецов родного маркетинга.

Реклама экономического плана хоть и была тоньше, но тоже воспринималась как ирония сознания над бытием. Когда на закате застоя исчезли основные продукты питания – мясо, сметана, ходовые сорта рыбы... – то министерство чего-то там выпустило замечательную книгу «О вкусной и здоровой пище», в коей на полном серьёзе все исчезнувшие с прилавков продукты объявлялись вредными, и их предлагалось заменить суррогатами. Ну, или, например, самим научиться готовить шпроты из мойвы. «Это полезнее и уж точно дешевле», – заявляли авторы, что подтверждал и главный «экономист» того периода своим незабвенным «Экономика должна быть экономной!»

Кроме дикого ржача и улучшения настроения (а с ним и пищеварения), эти рекламные шедевры того времени ничего иного вызвать и не могли.

Нынешняя реклама стала куда изощрённее, циничнее и жестче. Основной посыл её сводится к следующему: «Купи, иначе сдохнешь!», ну или «Сдохни, но купи!»

Вступать с этим монстром в войну бесполезно – это же целая индустрия. Огромная армия циничных бездельников, ничего материального не производя, совсем неплохо живёт за счёт рекламы. А расходы на их содержание ложатся на нас – покупателей и потребителей. И, уж поверьте, просто так от своего жирного куска они не откажутся.

Бороться с рекламой можно только одним способом – не замечать её вовсе.

Попробуйте не раздражаться её засильем, просто не реагируйте на неё в любом её проявлении, и жизнь ваша станет спокойнее и радостнее. Не верите? У меня это получается.

Любую печатную рекламную продукцию я теперь просто «не вижу в упор» – приучил мозг включать блокировку, едва она появляется в поле моего зрения и слуха.

Уже много лет я ничего не покупаю из рекламируемых товаров. По крайней мере, сразу. Обхожусь старым дедовским способом – учусь на чужих ошибках. И лишь когда качество любого оборудования, вещи, продуктов мне многократно подтверждают знакомые, соседи и друзья, я решаюсь на покупку. В магазин, кстати, хожу целенаправленно – лишь за намеченным заранее товаром.

Телевизор научился смотреть выборочно: только те передачи и фильмы, что рекомендуют мне люди, вкусу которых я доверяю. Смотрю их в записи. Если же хороший фильм выпадает на прямой эфир, то при появлении рекламы сразу переключаюсь на другой канал или, убрав звук, параллельно читаю книгу. За книги, кстати, тоже берусь лишь «по наводке» знатоков.

Ну, и много других разных хитростей, которые позволяют мне совершенно забыть о существовании рекламы. Не хочется, знаете ли, почти прожив жизнь, покупаться на «фантики» недобросовестных производителей и продавцов. Быть для них в роли лоха, которого они опять удачно развели.