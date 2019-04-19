Дорогая моя «фазенда»

Затяжная нынче весна. И если ещё и грянут небольшие морозцы – последыши зимы, они уже и не страшны: земля успела сбросить с себя основной груз зимней шубы. И как только установились первые солнечные деньки, толпы горожан традиционно потянулись на свои заветные сотки. А там уже начали набухать почки на кустах и деревьях, первые робкие листочки редиски выглянули на тепличных грядках...

Дел в эти дни у садоводов и огородников – невпроворот! И листву старую убрать, и землю подготовить под будущий урожай, и теплицы привести в порядок, и много чего ещё предстоит сделать. И всё ради того, чтобы по осени не только с гордостью демонстрировать рекордный урожай огурцов, помидоров, картофеля и прочей зелени, но и сделать очень немаловажный, учитывая прыжки цен, запас витаминных продуктов на зиму...

Тут, думается, имеет смысл напомнить, что сейчас в Иркутской области насчитывается более тысячи четырёхсот садоводств, в которых ежегодно выращивается около 140 тысяч тонн картофеля, более 50 тысяч тонн овощей, примерно 10 тысяч тонн плодов и ягод. Это весьма существенное подспорье не только каждой отдельно взятой семье, но и всему агропромышленному комплексу территории. Но как эту помощь оценивает власть?

Как она помогает этим бескорыстным труженикам?

Да, разговоры про то, что садоводы-огородники нуждаются в поддержке государства, ведутся давно. Едва ли не с тех самых пор, как предприятия, организовывавшие садоводства и опекавшие их по поручению ещё советского правительства, просто бросили их на произвол судьбы, со всеми разбитыми дорогами, ветхими электрическими сетями, ржавеющими и приходящими в негодность трубами и прочей умирающей инфраструктурой. Теперь за восстановление всего этого приходится платить самим садоводам. А учитывая подскочившие на всё и вся цены, содержание даже скромного шестисоточного участка, с домиком и теплицей, становится весьма проблематичным. Ведь большинство «фазендовладельцев» – пенсионеры. А на пенсию в 10–12 тысяч рублей, как вы понимаете, слишком не разгуляешься...

И всё же сказать, что власть совсем не помогает садоводам, было бы как минимум несправедливо. Вот, к примеру, недавно объявлено, что в этом году садоводства Иркутской области получат более 20 миллионов рублей на ремонт систем электроснабжения, а привести в порядок дороги им позволит господдержка в размере 142 миллионов рублей, и на инженерную инфраструктуру дачникам выделят 15 миллионов рублей. Эти субсидии можно израсходовать не только на приведение в порядок систем снабжения водой и электроэнергией, но и обеспечение пожарной и санитарной безопасности, охрану территории садоводства, газоснабжение. Правда, обязательным условием является привлечение средств самих дачников в размере пяти процентов от суммы финансовой поддержки. Много или мало это в масштабах области, думается, покажет время. Сдаётся, что немного...

Особую тревогу и раздражение вызывает у садоводов так называемая мусорная реформа. Как выяснилось, начисление платы за вывоз мусора не учитывает, что на некоторых участках никто не проживает, а платить приходится и за них. Кроме того, по мнению садоводов, оплата должна быть дифференцированной, зависеть от времени года, потому что зимой мусора накапливается намного меньше, чем в дачный сезон. И плату, считают они, следует взимать в зависимости от размеров участка и количества жилых строений, расположенных на нём, поскольку именно это влияет на количество накапливаемого мусора.

Да и действующая система начисления платы за оказание услуг по вывозу мусора не соответствует интересам садоводов – оплату, по логике вещей, следует производить исходя из фактического объёма вывезенных с территории отходов. Также надо учитывать и то, что дачники большую часть года проводят в городе, где также с них взимается плата за вывоз мусора...

Но это ещё не все новации. Вот недавно вступил в силу федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Этим документом установлены две юридические формы существования дачных хозяйств: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческие товарищество (ОНТ). Отличие состоит в том, что на садоводческом участке можно строить капитальные дома, а на огородническом – возводить только хозяйственные постройки. А это значит, что садоводам области необходимо привести учредительные документы своих общественных объединений в соответствие с требованиями нового законодательного акта, внести поправки в учредительные документы и зарегистрировать их в установленном порядке. Это наверняка вызовет немало спорных вопросов. Чаще всего конфликты возникают при рассмотрении на общих собраниях садоводов таких вопросов, как выборы председателя и состава правления, установления прав отдельных членов товарищества. Избежать их можно только при соблюдении всех правил подготовки и проведения собраний, касающихся обеспечения кворума, оформления документов, других формальных процедур. А это удаётся далеко не всегда... И как это организовать, пока неясно. Вообще появление этого документа наводит на мысль, что законотворческий зуд нашей власти зачастую не столько помогает делу, сколько мешает ему, создавая новые проблемы и препятствия... И хочется спросить: а кому это надо? Почему нельзя просто постараться аккуратно исполнять уже имеющиеся законы и приучить делать это людей? Другими словами, ждут наших тружеников заботы не только хозяйственные, но и организационно–бюрократические...

И всё же, несмотря на все перечисленные трудности и проблемы, оптимистично настроенные владельцы «фазенд» устремляются в эти дни в свои загородные владения, чтобы копать, убирать, сеять. И нет сомнения, что ранняя весна и неустанные заботы и в этом году вознаградят их богатым урожаем. Тем более на фоне разговоров о необходимости импортозамещения...

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