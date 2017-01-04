Что попросить у Деда Мороза?

«Господи, скорей бы уж закончился этот тяжёлый високосный год!» – эта фраза, случайно услышанная в автобусе, свербила и свербила в мозгу всё последнее время, когда случались многочисленные автокатастрофы, пока длилась немыслимая по трагизму наша иркутская «боярышниковая» история. Хотел даже в предновогоднем номере газеты порассуждать на эту тему: о безответственности и попустительстве властей и «органов», о жадности, кощунстве и безнаказанности производителей-бизнесменов, о глупости и безалаберности нашей пьющей братии. И тем самым как бы поставить точку в цепи трагедий уходящего года. Но тут сообщение о крушении ТУ-154 над Чёрным морем, уже гранатой взорвавшись в мозгу, как бы предостерегло – год ещё не закончился, не накликать бы ненароком новой беды. Потому и пишу только сейчас.

Ушедший год был действительно тяжёлым. Казалось, в предыдущие годы мы не теряли так много родных, друзей, коллег, других известных и не очень наших сограждан. Во времени, растянутом по году, эти уходы воспринималось ещё не так трагично для всех – как личное горе близких. Но когда это стало случаться одновременно и массово – становилось страшно. Будто год, вспомнив, что он високосный и спохватившись, стал добирать свой урожай жертв.

Хотя високосный год, может, и не при чём. А кто и что при чём? Случайность? Стечение обстоятельств? Наше извечное разгильдяйство? Слабость государства, которое не может защитить своих граждан? Нам не дано предугадать, зачем всё это так творится...

...Но и этот год ушёл в историю. Надо жить дальше. И помнить, осмысливать уроки этой истории, чтобы не повторять пройденное.

В Новом году принято просить Дедушку Мороза исполнить заветные желания.

И хотелось бы, помимо всего прочего, что обычно желаем мы себе и близким в личном плане, пожелать и нам всем уже в общечеловеческом масштабе.

Чтобы мир наконец образумился, и закончились все эти большие и малые войны. Чтобы вывелись все паразиты-террористы из «подбрюшья» нашей страны, и там установился бы так необходимый и нам, и нашим южным соседям мир и покой.

Чтобы наш заокеанский «партнёр» под мудрым (как хочется надеяться!) руководством дядюшки Трампа осознал всю пагубность и тщетность перекройки мира под себя и, будучи по сути ещё желторотым, хотя накаченным и наглым, но всё же подростком, перестал бы учить весь остальной взрослый мир, который ему в деды-прадеды годится, как правильно жить. И чтобы прочие наши забугорные «коллеги» его поддержали в этом, а не потакали ему, как его предшественникам.

Чтобы одумались наши братья-славяне, вспомнили о гордости и вековой дружбе великороссов и погнали бы из своих стран поганой метлой воров-олигархов и фашистов-недобитков.

И чтобы в нашей стране нормальная жизнь наблюдалась не только в «малом круге кровообращения» финансов – Москве и ряде региональных столиц, – но доходила бы до самых до окраин. (Ну, не может страна, как и любой живой организм, нормально двигаться вперёд, если скованы, обескровлены её окраины.)

Чтобы наше правительство превратилось наконец из команды менеджеров по обслуживанию финансовых потоков в коллективный разум управляющего, нанятого хозяином-народом. И чтобы лидер этой команды успешно решал не только проблемы вне, но и внутри своей ох как ещё мало обустроенной России.

И чтобы в год столетия «великих потрясений» нам хватило мудрости не устраивать новых социальных экспериментов, а делать всё, чтобы сохранить великую Россию, в которой мы все могли бы жить достойно, как и подобает великой древней стране и её великому народу, призванному свыше сохранить и продолжить эту цивилизацию.

Хватило бы только сил, здоровья, настойчивости и ума.