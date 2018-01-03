Что год собаки нам готовит?

Вот и ушёл в историю 2017-й, год Огненного Петуха. Хотя все эти названия, летоисчисления, да и время смены лет, конечно же, условны. Это от Рождества Христова год считается 2017-м и заканчивается в декабре (или январе по старому стилю).

А, например, наши предки вели свой славяно-арийский календарь от сотворения мира (сотворили мир, завершив длительную войну и одержав победу над Аримией, страной Дракона – нынешним Китаем) и праздновали бы сейчас наступление 7527-го года, причём в сентябре. По восточному календарю наступление нового года отмечают в феврале, а ещё кто-то – в марте. Так что всё это, действительно, условно. Совсем не условной, а вполне реальной была в минувшем году наша жизнь. Чем же запомнился нам этот год Огненного Петуха?

Как и подобает характеру этой птицы, год был яркий, горящий и воинственный. Недаром главным событием прошедшего года на международной арене россияне назвали войну в Сирии: её освобождение и разгром там силами наших ВКС террористической группировки ИГИЛ, запрещённой у нас и в ряде стран мира. Что бы там ни говорили наши заклятые партнёры, как бы ни приписывали этот военный успех себе, именно Россия продемонстрировала в Сирии не только силу русского оружия, героизм и высокий профессионализм российских военных, но и прославленные в веках и народах наши интернациональное братство и взаимопомощь.

События в Сирии даже отодвинули на второй план другой нешуточно разгорающийся конфликт, затрагивающий, якобы, только США и КНДР, но грозящий катастрофой всему миру. Как, впрочем, как бы на дальний план отошли и события на многострадальной Украине, где огонь братоубийственной войны, пусть и не пылает ярко, но коварно тлеет уже четыре года, собирая свой скорбный урожай человеческих жизней.

Ещё одним важным событием в мире в ушедшем году считается приход на международную политическую арену «воинственного огненного петуха» – «великого и ужасного» Трампа. Ах, сколько копий было сломано при его избрании, какие надежды возлагали на него элиты многих стран, в том числе и нашей! И хотя здравые люди и издания (как и наша газета в статьях «Хрен редьки не слаще», «Вот придёт Трамп» и др.) предупреждали, что ничего хорошего от этого далёкого от политики бизнесмена и ставленника всё того же международного империализма ждать не стоит, чаяния по поводу «мирового мессии» не утихают до сих пор. Вот он и ведёт себя на этой политической арене, как слон в посудной лавке.

Из событий внутри страны россияне главным назвали строительство Крымского моста, видимо, олицетворяющего в нашем сознании не только торжество технической мысли, но и вековую мечту о воссоединении братских народов. Как ни странно, но 100-летие Великого Октября прошло среди наших сограждан почти незамеченным – наверное за минувший век всё же улеглись революционные страсти, кончается извечное деление на белых и красных, и в нашем народе прочно укрепляется иммунитет против любых революций.

Среди скандальных событий россияне отметили позор и провал нашего антидопингового, да и всего Олимпийского комитета и недопущение страны на Олимпиаду-2018. (То, что туда всё же поедут наши спортсмены – это, как говаривали в Одессе, большая разница). Да ещё, пожалуй, запомнилось дело бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева – власть как бы дала понять, что неприкасаемых у нас нет, народ в это как бы поверил.

Ну а в наступающем году жёлтой собаки главным событием в нашей стране нас призывают считать выборы президента РФ. И хотя с тем, кто и как победит, всем всё вроде бы ясно, многие надеются, что вслед за очередным избранием нового-старого президента произойдёт, наконец, и долгожданный экономический сдвиг, который скажется и на уровне жизни. Уж слишком тяжёлой всё ещё остаётся эта жизнь у простого народа. Уж слишком затянулись экономические реформы. Уж слишком явной стала несправедливость при распределении общих богатств страны. Ведь как ни крути, а по уровню жизни мы среди других развитых и не очень стран по-прежнему находимся в глубоком арьергарде.

И просто надеяться, что и власти, и новый президент обратят на это самое пристальное внимание, и будут исправлять ситуацию – мало. Надо «принуждать их к миру» – всеми доступными мирными способами.

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