Абы капало бабло?

Что ни говорите, а современное телевидение редко пока ещё радует нас хорошими программами. Те низкопробные киносериалы и пошлые шоу, которыми потчует нас домашний экран, чаще всего ниже всякой критики. Редкими звёздочками мелькают действительно достойные фильмы и очень немногочисленные сериалы. Без сомнения, один из них – «Склифосовский». Не ошибусь, если скажу, что смотрит его с удовольствием большая часть нашего населения. И привлекает он, на мой взгляд, прежде всего тем, что едва ли не впервые за много лет мы увидели на экранах настоящую РАБОТУ. Трудную, не каждому по силам, но любимую и почитаемую в обществе. И отношения между персонажами вполне вменяемые и очень жизненные. Впрочем, рецензировать фильм вовсе не входит в мою задачу. Хочется поговорить о его подаче, в частности, о назойливой, раздражающей рекламе. На днях не поленился и с часами в руках проверил, сколько времени заняла реклама на примерно двухчасовой фильм. Получилось более тридцати минут! При этом реклама транслировалась в среднем менее чем через 15 минут. Сказать, что зрелище было испорчено, значит, ничего не сказать! И объяснять, почему это происходит, тоже нет особой необходимости – минута рекламы на канале «Россия» стоит многие тысячи долларов за минуту.

А вообще с рекламой на телевидении у нас происходит нечто не совсем понятное: вроде бы есть установки и нормы количества рекламного времени и пауз между роликами. Однако, судя по всему, никто эти нормы соблюдать не собирается. Понятно, когда речь идёт о частных каналах – владельцы вынуждены зарабатывать на содержание канала и хлеб насущный, но ведь телеканал «Россия» – государственный! И содержится не только на деньги рекламодателей... И, наверное, это дробление хороших фильмов было бы не так обидно, если бы касалось всех демонстраций. (Ну что поделаешь – рынок!) Однако иностранные фильмы, а тем паче – жуткие, кровавые американские блокбастеры идут с минимальным количеством рекламы. И как это ребятам с телевидения удаётся договориться с владельцами этой кинопродукции?

Создаётся стойкое убеждение, что телевизионщиков абсолютно не заботит мнение зрителей, а сами каналы – всего лишь инструмент для зарабатывания «бабла». И тогда возникает другой вопрос: как случилось, что мощнейший инструмент воздействия на умонастроения народа оказался в руках дельцов, для которых главное – нажива? Где уж тут говорить о воспитании патриотизма, любви к родине, утверждении главных человеческих ценностей, если что ни программа – то пошлость и безвкусица, что ни сериал – то насилие и предательство, и вездесущая назойливая реклама!

И ещё один попутный вопрос: кому пришло в голову заявить, что стране не нужна идеология?! Важно – как понимать её. Возможно, не надо внедрять партийные лозунги так лобово и грубо, как это делалось в прежние времена, но возбуждать и воспитывать в людях лучшее – это ли не задача общества и СМИ?!

Понятно, что придя к рынку, мы невольно расстались со многими иллюзиями, но остался народ и страна, в которой мы ощущали себя защищёнными и в любой её точке чувствовали себя как дома, и СМИ, как бы мы ни посмеивались порой над ними, все-таки были позитивными и почти безрекламными...

Понятно и то, что в создавшихся условиях совсем обойтись без рекламы (и денег от неё) ну никак невозможно, но ведь и убивать рекламой содержание тоже не дело!

Дебаты на эту тему идут давно, и даже какие-то законодательные акты принимаются. Но кто должен контролировать их выполнение? Неужели нельзя создать механизм, противодействующий алчности тех, кто предоставляет рекламное поле? Ведь справляются же как-то с этим на так любимом нашими либералами Западе... Значит, возможно, а значит, надо, чтобы наши законодатели и правительственные чиновники просто подумали не только о своих зарплатах и откатах, а о том, какую страну они строят...