Японские ученые создали новую линию косметики ESTESSiMO Pleacert

В разработке новой линии препаратов для проведения антивозрастной терапии японские ученые, создатели профессиональной косметики ESTESSiMO, использовали уникальный комплекс PLEACERT.

Как выяснили специалисты, существует ингредиент ресвератрол, оказывающий влияние на активность Гена молодости, присутствующий в организме практически каждого человека. Стимулируя гены семейства СИРТУИНОВ и SIRT, ресвератрол способен запустить работу ряда метаболических процессов, отвечающих за продолжительность жизни.

Японские ученые постарались учесть все имеющиеся факторы и разработали единую методику для реализации эффективных программ омоложения в эстетических центрах. Разработчики инновационного косметического средства не сомневаются, что комплекс PLEACERT сможет активизировать работу Гена молодости, оказывая на него определенное воздействие. Следует отметить, что в российских центрах красоты с недавнего времени тоже начали применять линию японской косметики ESTESSiMO Pleacert (https://lebel.ru/shop/estessimo/).

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