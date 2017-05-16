Вячеслав Моше Кантор напомнил молодёжи о важности сохранить память о событиях Холокоста

«Наш долг не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни, спасал наш народ», - президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор принял участие в «Марше Жизни», прошедшем 7 мая в мемориальном комплексе «Освенцим» в Польше.

Участниками ежегодной акции стали представители молодёжи от еврейской общины России. Более тысячи гостей из 45 городов страны посетили комплекс бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Осенцим) и отдали дань памяти жертвам Холокоста и солдатам-освободителям Красной Армии, освободившей Европу и десятки тысяч заключённых концлагерей – Освенцима, Майданека и др., и спасшей сотни тысяч евреев Венгрии и других стран Европы.

Организатором «Марша Жизни» выступила Федерация еврейских общин России (ФЕОР), акция прошла под патронатом и при поддержке Европейского еврейского конгресса и лично его президента Вячеслава Моше Кантора, а также раввина Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

«Именно Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы, - заявил в своём обращении к собравшимся президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Наш долг не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни спасал наш народ. Мы, как евреи, до конца времён должны и будем помнить их великое дело».

К словам коллеги присоединился и раввин Берл Лазар, отметив, что долг нынешних поколений – быть достойными подвига и памяти погибших за правое дело.

«В Талмуде сказано – тот, кто спасает одного человека, спасает целый мир. Нацисты уничтожили шесть миллионов наших братьев, но в то же время существовали люди, спасавшие тысячи человек. Мы всегда должны помнить об их подвиге и решительно противостоять силам зла, чтобы исключить всякую возможность повторения трагических событий. А для этого, прежде всего, надо искоренять причины той трагедии – идеологию превосходства и человеконенавистничества, оправдывающую насилие и убийство невинных людей», - заявил Берл Лазар.

«Посещение концентрационного лагеря для многих непростая задача, но мы полагаем, что это очень важно для глубокого осмысления понятия антисемитизма, его опасности в современном мире. Я уверен, что для молодёжной делегации это является хорошим уроком истории. Мы благодарим Европейский еврейский конгресс и лично Вячеслава Моше Кантора за то, что в этом году они оказали нам поддержку и выступили партнёрами этого важного проекта», - подчеркнул Александр Борода.

Делегация ЕЕК и Федерация еврейских организаций России зажгли свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Кроме того, члены делегации встретились с одной из выживших узниц концлагеря Освенцим Батшевой Фридман и её сыном Яковом Фридманом, профессором физики и математики Иерусалимского политехнического института «Махон Лев».

Справка

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.

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