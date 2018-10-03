Воссоздать умершего: наука все ближе, философских вопросов все больше

Сегодня почти о каждой научной новости можно сказать: «Прямо как в фантастическом фильме!», - и клонирование здесь исключением не стало. Но так ли совершенна наша фантастика? Певица Барбара Стрейзанд, например, после неудачного клонирования своей умершей собаки в это не верит. Копии пушистой Саманты оказались похожи на бывшего домашнего питомца певицы только внешне, а вот их характеры разительно отличались.

Саманта была главной любимицей Барбары, сообщают СМИ. Собачка прожила в доме певицы 14 лет, за которые хозяйка так привязалась к своему питомцу, что не захотела отпускать её даже после смерти. Когда выяснилось, что Саманта доживает свои последние дни, актриса приняла довольно смелое решение: клонировать своего любимца, чтобы не расставаться с ним так рано.

В этом ей помогли специалисты, которым удалось вырастить из клеток собаки две точные копии Саманты. Они были так похожи друг на друга, что певице пришлось одевать их в попонки разного цвета, чтобы как-то различать своих любимиц. В итоге даже свои имена собачки получили от цветов их нарядов: в фиолетовом бегала Мисс Вайолет, а в алом – Мисс Скарлетт.

Внешне клоны отличались от своего оригинала лишь цветом глаз: у Саманты они были карие, а у новоиспечённых собачек – голубые. Но Стрейзанд особо не волнуется по этому поводу, ведь собаки ещё маленькие, а со временем цвет радужки их глаз ещё может измениться.

Однако почивший питомец певицы был дорог ей не своим внешним видом, а своим характером: «Саманта была в чем-то похожа на меня. Она была не как все — оригиналка. Поэтому мы так подходили друг другу. Мы прожили вместе 14 лет, и расстаться с ней было невыносимо тяжело. Я даже представить себе не могла, что после ее смерти возьму другую, непохожую на нее собаку...», - признаётся Стрейзанд.

Это желание остаться верной своему домашнему питомцу стало для певицы решающим моментом в вопросе клонирования. Она хотела вернуть свою любимицу, а в итоге получила «милых и забавных», но совсем непохожих на Саманту своим характером собак.

«Конечно, они выглядят точно, как Саманта. Но, как оказалось, душу клонировать невозможно... На самом деле, это можно было предвидеть. Ведь и с детьми все обстоит так же — нет на свете двух абсолютно одинаковых, даже близнецы по характеру совершенно разные...», - с сожалением признала свою ошибку Барбара.

Понять простую боль утраты, которую испытала Стрейзанд, смогут многие, но далеко не все решатся на столь же отчаянный шаг по клонированию своего домашнего любимца. Впрочем, только такие отчаянные поступки могут сдвинуть науку с мёртвой точки, поэтому учёные без тени сомнения прибегают к подобным экспериментам.

Заниматься клонированием служители науки стали довольно давно, хотя начинали они с малого. Ещё в прошлом веке зоолог Александр Тихомиров, а затем биолог Борис Астауров проводили свои эксперименты с тутовыми шелкопрядами. Тихомиров узнал кое-что новое о размножении этих насекомых, а Астауров смог создать генетические копии шелкопряда. Только вот жили такие клоны не долго.

В 1940-х годах советский учёный-эмбриолог Георгий Лопашов добился больших успехов в вопросе клонирования, имплантировав не половое клеточное ядро в яйцеклетку. Подобные опыты проводили эмбриологи Бриггс и Кинг, у них получилось добиться развития головастиков шпорцевой лягушки. Одним из самых больших достижений в этой сфере стал эксперимент английского зоолога Джона Гердона, который в 1962 году также смог создать копии головастика, используя ядра других клеток. Только вот 98% всех клонов погибали – но даже этот результат можно назвать очень значительным.

Так, путём проб и ошибок, люди пришли к овечке Долли. Она появилась на свет 5 июля 1996 года и в каком-то смысле ознаменовала начало новой эры в науке, ведь Долли стала первым результативным клоном теплокровного животного. Менее результативных клонов было в сотни раз больше: 276 эмбрионам выжить не удалось.

Технология клонирования оказалась рабочей, но крайне неэффективной и трудозатратной. О том, чтобы ставить такое производство на поток, и речи быть не могло! Но все мы знаем учёных: если уж они нашли нужную ниточку, то они точно найдут то, к чему эта ниточка ведёт, пусть даже спустя десятки или сотни лет. Даже Долли, которая покинула нас в 2003 году, со временем обзавелась аж 13 сёстрами-близнецами. И на этот раз исследователи уже не допускали такое огромное количество ошибок, ведь технологию клонирования качественно доработали.

Начало XXI века только добавило работы мировому генетическому принтеру. Учёные дали ход своим экспериментам по клонированию лошадей, быков, кошек, собак и других млекопитающих. И с каждой попыткой клоны становились всё лучше, эмбрионы погибали всё реже, а времени на создание очередной копии уходило всё меньше.

Разве что приматы учёным никак не давались... до 2017 года. Не так уж давно китайские исследователи добились успехов в копировании обезьян, объединив технологию клонирования овечки Долли и тщательную работу над пересадкой отдельных генов. В итоге родились Чжун Чжун и Хуа Хуа – две маленькие обезьянки, которые стали ещё одним огромным шагом в развитии технологий генетического принтера.

Учёные справились с приматами, но кто же станет следующим в списке потенциальных «лабораторных крыс»? Неужели люди? Му-Мин Поо, возглавлявший исследование с обезьянами, с такой очередностью отчасти согласился: по его словам, «технических преград» для копирования людей уже не осталось.

Хотя многие учёные не разделили это мнение, ведь эффективность метода всё ещё крайне мала. В случае с макаками 125 эмбрионам не удалось выжить – рановато тестировать на людях настолько смертельную технологию. Но в случае с той же овечкой Долли результативность способа генетического копирования повысилась в разы всего за пару десятков лет исследований. Так что же случится, когда даже для человека клонирование станет абсолютно безопасным явлением?

Скорее всего, начнётся очень долгая и масштабная война мнений. Причём противников у этого явления будет намного больше, чем союзников. Честно признаться, мы, люди, не слишком-то любим подобные вмешательства в природное естество. А это уже не просто вмешательство, это буквально можно назвать полноценной игрой в Бога.

Во многом по этой причине особую неприязнь к попытке привнести новые мировые порядки в человеческом сообществе выразят представители всех религий. Да и среди атеистов найдётся немало сторонников старого мира – люди ведь и сами людей могут создавать, без помощи всякой науки, так зачем совать свои учёные руки в дела природные?

Морально-этических вопросов клонирования человека даже с точки зрения здравого смысла и логики, а не просто человеческих природных привычек, можно найти немало. К примеру, как будут регулироваться клоны с точки зрения закона, они получат такие же права, как и мы? Да и вообще, как будет продумана вся юридическая сторона вопроса? Ведь придётся создавать целый пласт новых законов, посвящённых не только самим клонам и их правам, но и возможностям использования технологий клонирования. А то вдруг какой-нибудь диктатор захочет сделать для себя армию послушных копий: кто будет заботиться обо всём этом, и успеют ли законодатели вовремя и эффективно справиться с нависшими над всем миром вопросами?

Но всё-таки над всеми морально-этическими вопросами главенствует один: для чего вообще будут создавать человеческих клонов? Будет ли это попытка воссоздания исключительных личностей, которые после возрождения смогут опять вносить свой непрекращающийся вклад во все сферы человеческой жизни? Станет ли клонирование эффективным способом борьбы с генетическими заболеваниями? Или клоны просто-напросто будут настоящими «лабораторными крысами» для различных экспериментов? Маловероятно, конечно, особенно в нашем толерантно-гуманном мире, но даже самые абсурдные варианты упускать нельзя – ведь клонирование могут использовать незаконно, если такая технология вдруг станет рабочей и общедоступной.

Впрочем, обсуждать такие вопросы рано, хотя подготавливать почву для будущих дискуссий можно уже сейчас. Возможность эффективного человеческого клонирования может появиться через 100, 200, а то и все 500 лет. А может и лет через 20 – предсказать такое сложно, так что готовиться следует всем, мало ли.

А вот обсуждать дела насущные следует активнее, особенно это касается копирования зверья. В наши дни клонов животных всё активнее начинают использовать для изучения генетических заболеваний, а со временем можно будет даже внедрять в такие искусственные копии положительные качества: почему бы не сделать, например, мясо свиньи вкуснее, питательнее и полезнее? Здесь и этические вопросы уже никто не задаёт, ведь та же свинья всё равно пойдёт на убой, будь она искусственным или естественным организмом. А уж когда дело дойдёт до людей, мы, по крайней мере, будем знать, что клонирование может быть не такой уж плохой перспективой, если его правильно использовать.

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