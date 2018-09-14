Юрий Лужков анонсировал существенный рост урожайности гречки в агрокомплексе «Веедерн»

Бывший столичный мэр Юрий Лужков уже несколько лет занимается развитием своего агрокомплекса «Веедерн», который расположен в Озерском районе Калининградской области. Одним из главных направлений производственной деятельности хозяйства является выращивание гречихи. За три последних года площадь ее посевов выросла с 380 до 1750 гектаров. Созданная в агрокомплексе производственная линия позволяет заниматься здесь производством гречки. Ежечасно линия дает до 1,2 тонны такой продукции.

Юрий Лужков отметил, что агрокомплекс ждет существенного роста урожайности гречихи в нынешней осенней уборочной кампании — она должна быть в полтора раза больше, чем в минувшем году. Тогда в «Веедерне» удалось собрать 1700 тонн гречихи, что позволило на две трети закрыть потребность региона в гречке. Как сообщил фермер, высокой урожайности способствовали благоприятная погода и пчелы. Их разведением в хозяйстве занимаются на мобильных траллерах, с помощью которых ульи доставляются в места цветения гречихи для опыления.

По словам Юрия Лужкова, работа пчел в полях гречихи также позволяет получать полезный гречишный мед. Отечественные СМИ ранее писали о том, что в последующие годы фермер планирует поставлять каждый год на местный рынок до шести тонн меда.

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