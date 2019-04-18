Учёные вновь пытаются дать ответы на главные вопросы мироздания

Психологи говорят, что люди придумали религию из-за страха неизведанного. Откуда мы появились? Куда мы идём? Что будет после смерти? Религия даёт отличные ответы, делая неизвестное гораздо более понятным. Эти вопросы не перестанут интересовать людей, так что и религия никогда не потеряет своей популярности. Но наука тоже пытается поспевать за этим делом, разгадывая тайны жизни и смерти. Недавно учёные рассказали всему миру о новых догадках, которые могут пролить немного света на самые главные вопросы вселенной.

Для начала расскажем о канадских исследователях из Йоркского университета. Они решили понять, почему же так сильно эволюционировало человеческое лицо? К примеру, раньше челюстные мышцы у людей были больше, ведь нашим предкам было необходимо подолгу жевать порой не самую мягкую пищу. Но потом люди придумали готовку, так что пропала необходимость в сильной челюсти.

Однако этот факт учёные знали и раньше, а вот канадцы выяснили, что другие черты лица человека менялись из-за необходимости в социализации. В давние времена лицо человека могло показать не так уж много эмоций, ведь в этом не было особой необходимости. Со временем люди стали объединяться в общины, так что выживание в таких «социальных сетях» напрямую зависело от жестов и невербального общения. В итоге «человек разумный» получил расширенный арсенал средств мимики, которые позволили выражать даже тонкие эмоции вроде сочувствия и узнавания.

Американские учёные из Массачусетского технологического института решили копнуть глубже и рассказать нам о тайнах появления жизни на планете Земля. Заодно они опровергли предположение о том, что вся жизнь зародилась в океане.

Учёные считают, что в океанах древности было слишком мало азота, который был необходим для жизнедеятельности организмов. А вот в небольших водоёмах, с толщиной водного слоя не больше 10 сантиметров, концентрация азота была идеальной для развития примитивных форм жизни. Так что вся жизнь на Земле вполне могла появиться из таких вот небольших прудов. Все мы родом из болота, выходит...

Физик Дэниел Джафферис из Гарвардского университета решил отправиться ещё дальше, «улетев» с Земли в далёкий космос. Учёный решил вспомнить давнее предположение Эйнштейна о том, что в чёрных дырах возможно создание так называемых «кротовых нор», которые соединяют разные точки пространства и времени между собой.

Многие фантастические фильмы взяли эту теорию за основу своих межгалактических путешествий, которые были в разы быстрее обычных космических полётов даже в выдуманных киновселенных.

А вот Джафферис решил огорчить всех мечтателей и любителей фантастики, ведь он считает, что путешествие по «кротовым норам» возможно, только вот оно займёт даже больше времени, чем перелёт в более привычном нам пространстве. Однако в теории с помощью такой вот «телепортации» из одной червоточины в другую можно буквально извлекать информацию из чёрных дыр. А они, напомню, не выпускают из себя никакую информацию и даже сам свет, о чём часто говорили учёные.

Подчеркнем, что все вышесказанное - вовсе не "истина в последней инстанции", это лишь некоторые из последних гипотез. Наука находится в поиске... и всегда будет в нем находиться!

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