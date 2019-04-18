Учёные вновь пытаются дать ответы на главные вопросы мироздания

|
Психологи говорят, что люди придумали религию из-за страха неизведанного. Откуда мы появились? Куда мы идём? Что будет после смерти? Религия даёт отличные ответы, делая неизвестное гораздо более понятным. Эти вопросы не перестанут интересовать людей, так что и религия никогда не потеряет своей популярности. Но наука тоже пытается поспевать за этим делом, разгадывая тайны жизни и смерти. Недавно учёные рассказали всему миру о новых догадках, которые могут пролить немного света на самые главные вопросы вселенной.
Для начала расскажем о канадских исследователях из Йоркского университета. Они решили понять, почему же так сильно эволюционировало человеческое лицо? К примеру, раньше челюстные мышцы у людей были больше, ведь нашим предкам было необходимо подолгу жевать порой не самую мягкую пищу. Но потом люди придумали готовку, так что пропала необходимость в сильной челюсти.
Однако этот факт учёные знали и раньше, а вот канадцы выяснили, что другие черты лица человека менялись из-за необходимости в социализации. В давние времена лицо человека могло показать не так уж много эмоций, ведь в этом не было особой необходимости. Со временем люди стали объединяться в общины, так что выживание в таких «социальных сетях» напрямую зависело от жестов и невербального общения. В итоге «человек разумный» получил расширенный арсенал средств мимики, которые позволили выражать даже тонкие эмоции вроде сочувствия и узнавания.
Американские учёные из Массачусетского технологического института решили копнуть глубже и рассказать нам о тайнах появления жизни на планете Земля. Заодно они опровергли предположение о том, что вся жизнь зародилась в океане.
Учёные считают, что в океанах древности было слишком мало азота, который был необходим для жизнедеятельности организмов. А вот в небольших водоёмах, с толщиной водного слоя не больше 10 сантиметров, концентрация азота была идеальной для развития примитивных форм жизни. Так что вся жизнь на Земле вполне могла появиться из таких вот небольших прудов. Все мы родом из болота, выходит...
Физик Дэниел Джафферис из Гарвардского университета решил отправиться ещё дальше, «улетев» с Земли в далёкий космос. Учёный решил вспомнить давнее предположение Эйнштейна о том, что в чёрных дырах возможно создание так называемых «кротовых нор», которые соединяют разные точки пространства и времени между собой.
Многие фантастические фильмы взяли эту теорию за основу своих межгалактических путешествий, которые были в разы быстрее обычных космических полётов даже в выдуманных киновселенных.
А вот Джафферис решил огорчить всех мечтателей и любителей фантастики, ведь он считает, что путешествие по «кротовым норам» возможно, только вот оно займёт даже больше времени, чем перелёт в более привычном нам пространстве. Однако в теории с помощью такой вот «телепортации» из одной червоточины в другую можно буквально извлекать информацию из чёрных дыр. А они, напомню, не выпускают из себя никакую информацию и даже сам свет, о чём часто говорили учёные.
Подчеркнем, что все вышесказанное - вовсе не "истина в последней инстанции", это лишь некоторые из последних гипотез. Наука находится в поиске... и всегда будет в нем находиться!
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...