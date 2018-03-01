Стихи Михаила Гуцериева легли в основу песни Евгения Григорьева

Поклонники творчества известного шансонье и лауреата музыкальных премий Евгения Григорьева получили от него замечательный подарок в виде новой песни «Только так». Интересно, что автором стихов для этого хита стал поэт Михаил Гуцериев.

Отзываясь на событие, Евгений Григорьев напомнил общественности, что это уже второй успешный опыт совместной работы с Михаилом Гуцериевым. Ранее они записали в апреле 2016 г. композицию «Цвет Шафрана». Ее ждал впечатляющий успех среди слушателей, и в связи с этим исполнитель поет песню на всех своих концертах. По мнению Евгения Григорьева, не следует сомневаться, что «Только так» также утвердится в статусе яркого музыкального хита, в чем убеждают проникновенные стихи Михаила Гуцериева.

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