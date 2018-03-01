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Стихи Михаила Гуцериева легли в основу песни Евгения Григорьева

Ксения ДАВЫДОВА   
01 Марта 2018 г.
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Стихи Михаила Гуцериева легли в основу песни Евгения Григорьева

Поклонники творчества известного шансонье и лауреата музыкальных премий Евгения Григорьева получили от него замечательный подарок в виде новой песни «Только так». Интересно, что автором стихов для этого хита стал поэт Михаил Гуцериев.

Стихи Михаила Гуцериева легли в основу песни Евгения Григорьева

Отзываясь на событие, Евгений Григорьев напомнил общественности, что это уже второй успешный опыт совместной работы с Михаилом Гуцериевым. Ранее они записали в апреле 2016 г. композицию «Цвет Шафрана». Ее ждал впечатляющий успех среди слушателей, и в связи с этим исполнитель поет песню на всех своих концертах. По мнению Евгения Григорьева, не следует сомневаться, что «Только так» также утвердится в статусе яркого музыкального хита, в чем убеждают проникновенные стихи Михаила Гуцериева.

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