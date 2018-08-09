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Спартакиада пенсионеров
Н. И. ТИТКОВА, капитан команды   
09 Августа 2018 г.
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1–2 августа в Иркутске прошла областная спартакиада пенсионеров, в ней приняли участие 17 команд из городов и районов Иркутской области.

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Первое место в соревнованиях заняла команда из Братска, второе – из Ангарска, третье – из Усть-Илимска. Команда из Иркутска заняла четвёртое место.

Призёрами иркутской команды стали: Александр Шёлк – шахматы, Наталья Кабаева – бег на 1 км, Валерий Салов – дартс, Нинель Титкова – стрельба,

Владислав Сапачёв – плавание.

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