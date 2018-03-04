Работать, чтобы жить или работать, чтобы выжить



Образ живущих в достатке и наслаждающихся заслуженным отдыхом пенсионеров далек от российской действительности. В нашей стране более трети пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию не для того, чтобы поднять свой уровень благосостояния, а чтобы свести концы с концами.

Благодаря достижениям медицины и фармацевтики современные пожилые россияне стали здоровее и активнее тех, кто находился в аналогичном возрасте 20-30 лет назад. Возможность поддерживать в приличном состоянии собственное здоровье позволяет сохранять трудовую и социальную активность, но все же старость (а время ее наступления весьма размыто) не рассматривается как возможность пожить для себя и в свое удовольствие. Старость как явление пугает тех, кто имеет низкое материальное положение, а таких в России миллионы. Согласно прогнозам, к 2050 году доля россиян старше 60 лет составит 30%.

Поскольку население страны стареет, не стоит сбрасывать со счетов такой значительный пласт трудовых ресурсов, как люди пенсионного возраста. В настоящее время не так много работодателей готовы предлагать вакансии для пенсионеров, хотя на уровне властей все чаще звучит призыв не игнорировать данную возрастную категорию.

Центры занятости готовы работать с теми, кому за 50, предлагая им пройти курсы повышения квалификации, переобучения, компьютерной грамотности. Рассчитывать на хорошо оплачиваемую должность могут не все. Охотнее всего пенсионеров берут на такие должности, как повар, уборщица, кухонный работник, дворник, сиделка. При наличии опыта и здоровья можно вновь встать за станок, пойти в сельхозрабочие. Центры занятости даже проводят специальные ярмарки вакансий, рассчитанные исключительно на пенсионеров. Предлагаемые вакансии - охранник, курьер, подсобный рабочий, плотник, электрик, слесарь-сантехник и пр.

Пенсионеры идут работать по разным причинам. Многим скучно сидеть дома, особенно если не обременен заветными шестью сотками. Но большинству же просто не прожить на крошечную пенсию. Прибавку работодатели предлагают очень скромную, но пенсионеры готовы работать и за МРОТ. Вывод, которые с грустью делают сегодняшний пенсионеры — без накоплений не прожить.

Средний размер социальной пенсии, которые предполагается проиндексировать в апреле, составит 9062 рублей. Прибавка составит 2,9%. Работающие пенсионеры, которых в стране около 11 млн, не получат прибавки к пенсии.

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