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Процесс старения способны остановить растительные стволовые клетки

Ксения ДАВЫДОВА   
17 Апреля 2018 г.
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Процесс старения способны остановить растительные стволовые клетки

Группа японских и американских ученых провела исследования стволовых клеток растений. Были выяснены свойства экстрактов стволовых клеток аргании, глобулярии сердцевиднолистой и яблони Phytocelltec Malus Domestica. Итоги изучения показали: происходит нормализация обмена клеток, становится более плотным роговой слой кожи, нормализуется клеточный обмен клеток, усиливаются за счет присутствия необходимого количества керамидов защитные функции кожи, при этом увеличивается производство фибропластов, эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.

Первую линию косметики на основе растительных стволовых клеток изначально представила японская корпорация MT Metatron (http://www.metatron-cosme.ru/). В этом году компания анонсирует обновленную линию, в состав которой добавлены таурин, коэнзим NADH, HGF и Capryloyl Dipeptide-17. Следует заметить, что стволовые клетки эпидермиса активизируют стволовые клетки яблони, противовоспалительным и антигликационным действием обладают глобулярии, а аргания помогает стать крепче функции мембран дермальных клеток.

Процесс старения способны остановить растительные стволовые клетки

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