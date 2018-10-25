Предугадать примерное время смерти? Легко! – говорят ученые из США

Генетическая информация помогла учёным из США оценить срок жизни людей. О результатах этого исследования рассказал портала Eurekalert!.

Очередное собрание Американского общества генетики человека в Сан-Диего отличилось интересной новостью. Экспертам удалось проверить гены 500 тысяч человек, которые собрали для научного исследования UK Biobank. Учёные смогли обнаружить участки генома, которые отвечают за срок жизни человека и риск появления заболеваний, связанных с возрастом. Специалистам удалось подтвердить предположение о шести генах, обнаруженных ранее, которые, так или иначе, отвечают за долговечность организма человека. Так, ген APOE неразрывно связан с риском развития болезни Альцгеймера.

Но ещё важнее то, что учёные смогли найти 21 новый участок, связанный с продолжительностью нашей жизни. На основе этих данных можно оценить шанс каждого отдельного человека прожить до определённого возраста. По словам специалистов, они обнаружили у 10% людей гены, поддерживающие долголетие. Эти люди могут прожить примерно на пять лет дольше тех, кому с ДНК повезло меньше, ведь другие участники исследования получили гены, которые, наоборот, сокращают максимальный срок жизни.

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