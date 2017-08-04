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Праздник для малышей из приютов устроили благотворители

Ксения ДАВЫДОВА   
04 Августа 2017 г.
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Праздник для малышей из приютов устроили благотворители

В двух детских приютах 17 мая с благотворительной целью в гостях побывала компания TOY.RU. Для 33 малышей из Автономной некоммерческой организации «Детский социально-реабилитационный центр святого благоверного князя Димитрия Донского» и «Детского социально-реабилитационного центра Преподобной благоверной княгини Евфросинии Московской» волонтеры устроили великолепные анимационные праздники.

Компания TOY.RU подготовила праздники для детей в рамках собственной благотворительной программы «Поделись ДоброTOY». Вместе с волонтерами к ребятам пришла королева Эльза, одна из любимых детьми героинь известного мультфильма. Она для начала «поморозила» деток, потрепав их за щечки, а затем вместе с ними приняла участие в различных интересных конкурсах и играх. Дети были в восторге и с удовольствием плясали и отвечали на вопросы. Праздник завершился вручением желанных подарков от компании TOY.RU.

Праздник для малышей из приютов устроили благотворители

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