Почему женщины избавляются от грудных имплантов больших размеров

Грудные импланты больших размеров доставляют немало проблем их обладательницам. Об этом рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Андриевский . Он также отметил, что современная пластическая хирургия позволяет не только увеличивать молочные железы, но и исправлять различные эстетические дефекты: тубулярную форму груди, птоз, асимметрию.

Доктор Андриевский предостерегает женщин от желания сделать грудь огромной. Прежде всего, бюст выглядит очень неестественно. На основе своего многолетнего опыта врач подчеркивает: чем больше грудь, тем вероятнее возникновение осложнений. Чаще всего происходит выраженная деформация груди, которая с трудом исправляется лишь при повторной операции. Также грудь начинает быстрее провисать, а в позвоночнике могут появиться боли.

Есть несколько наглядных примеров, как грудь большого размера причинила много неприятностей известным женщинам. Несколько раз для «переделок» после увеличения груди до девятого размера ложилась под нож Ирэн Феррари, за обладание огромными силиконовыми шарами участница «Дома-2» Рита Керн заплатила появлением в зоне декольте голубой сетки вен. Многочисленные проблемы с большой грудью вынудили Машу Малиновскую, Викторию Бекхэм и Памелу Андерсон и вовсе сделать операцию по уменьшению размера груди.

Пластический хирург считает, что даже при увеличении грудь должна выглядеть естественно и гармонично. Стоит выбирать импланты анатомической формы, оптимальный объем которых – 245-300 мл.

У многих женщин существует страх перед имплантами и их разрывом – якобы повреждение грудного импланта может вызвать не только интоксикацию организма, но и рак груди. Доктор Андриевский подчеркивает: современные силиконовые импланты безопасны и очень прочны – повредить их оболочку крайне сложно. Но даже если это произойдет, силикон не вытечет, потому что внутри импланта нет жидкости, там находится мягкий эластичный материал, обладающий памятью формы.

Врач рассказал, что в 90-е годы для увеличения груди, губ и ягодиц использовали полиакриламидный гель. Это вещество оказалось токсичным и причинило много страданий женщинам. Со временем гель начал «сползать», перемещаться внутри организма, вызывая деформацию и воспаление тканей. До сих пор жертвы операций с использованием полиакриламидного геля пытаются избавиться от последствий.

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