«По сотне террористов за каждого»: «Охотники за ИГИЛ» выкупят российских добровольцев или отомстят за них

Солдат сирийской армии рассказал о бое, в котором боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли в плен двух добровольцев из России – Романа Заболотного и Григория Цуркану. Его рассказ опубликовало издание Arabitoday.

Сириец подчеркнул, что его сопровождали русские бойцы. 27 сентября на двух микроавтобусах, в том числе, на «Урале», они ехали выполнять задачу в населенном пункте аш-Шоля на юго-западе от Дейр эз-Зора. Машины ехали медленно, поскольку до самой деревни были КПП сирийской армии, и опасаться атак террористов не было необходимости.

Едва они выехали из деревни, по машинам открыли стрельбу из крупнокалиберных пулеметов. Сириец, рассказавший эту историю, ехал во втором микроавтобусе и смог вылезти из него, прежде чем боевики уничтожили машину. С левого фланга по микроавтобусам открыли огонь из стрелкового оружия, около 30 боевиков пытались их окружить.

Водитель «Урала» пытался освободить дорогу для второго микроавтобуса, но не смог этого сделать.

Силы сторон были неравны: боевиков ИГ в общей сложности было около 80, у них было тяжелое вооружение, а россиян – лишь 10. Но они и не думали о бегстве и бросились на песчаную насыпь, чтобы прикрыть отступление сирийцев.

Скоро у россиян закончились боеприпасы, и тогда они ринулись в атаку на террористов с холодным оружием. Боевики не ожидали столь ожесточенного сопротивления, но их численный перевес сыграл свою роль.

Сирийский военный признался, что обязан жизнью российским добровольцам, которые показали себя настоящими воинами. Он выразил восхищение их действиями и сказал, что не забудет их самопожертвования.

Оставить братьев по оружию в лапах ИГ сирийцы не могли: в Twitter-аккаунте спецподразделения «Охотники за ИГ» появилась запись с предложением выкупить добровольцев. В противном случае «Охотники» пообещали убить по сотне человек, связанных с ИГ, за каждого россиянина. По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», переговоры идут еще с 29 сентября.

Донской казак Роман Заболотный и бывший разведчик ВДВ Григорий Цуркану имели солидный опыт действий в боевой обстановке: в прошлом они уже участвовали в военных конфликтах как добровольцы. Роман помогал доставлять гуманитарную помощь в Донбасс, а Григорий участвовал в войне в Югославии и конфликте на юго-востоке Украины на стороне народных республик Донбасса.

Вообще же традиции российских добровольцев, которые помогают другим странам бороться с угнетателями, уходят корнями в XVII век. За 400 лет русские воины сражались и в Африке, Азии, в Старом и Новом Свете, отстаивая правое дело. Широко известно участие российских добровольцев в конфликте в Донбассе, которые противостояли зверствам ВСУ. И сейчас россияне помогают сирийскому народу освободить его землю от исламистов и участвуют в самых сложных военных операциях.

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