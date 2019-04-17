Пенсионеры стали крупными игроками на рынке арендного жилья Москвы

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Специалисты риэлтерской компании «Инком-Недвижимость» решили исследовать рынок арендного жилья, но случайно наткнулись на «золотую жилу» пожилых москвичей. Оказалось, что более половины хозяев арендных квартир в столице – это пенсионеры.
Пенсионеры составляют около 51% от всех арендодателей комнат, да и среди людей, сдающих жильё целиком, пожилых тоже немало – целых 35%. Эксперты считают, что пожилые люди сдают свои квадратные метры даже не ради денег. Больше всего им требуется человеческое присутствие, ведь сейчас «просто страшно жить одному».
Вдобавок к этому арендное предложение столицы постоянно растёт из-за падения доходов граждан. Под конец марта в Москве жилья сдавалось на 28% больше, чем в феврале. Люди просто хотят как-то заработать, вот и используют все имеющиеся ресурсы.
Напомним, что ещё осенью минувшего года в России была выдвинута инициатива по ограничению возможностей людей пенсионного возраста при сделках с жильём. Тогда предлагалось сделать неизменным условием таких сделок согласие опеки. Эта идея, считают авторы, может оградить пожилых людей от мошенников.
А в целом рынок жилья в наши дни может преподнести много чего нового. Так, в Москве стало намного больше элитных квартир, которые продаются в «закрытом режиме», даже без появления на рынке и без рекламы. Всего с января по март 2019 года было продано 240 элитных квартир, а средняя цена за квадратный метр такого жилья поднялась до 1,06 млн рублей.
Подмосковье, в свою очередь, поставило рекорд по стоимости загородного жилья. По стоимости всех прочих конкурентов обогнала усадьба в одном из коттеджных поселков на Подушкинском шоссе, о чём пишет «Лента.ру».
Огромный дом, площадь которого равна 19 тысячам квадратных метров, можно приобрести за 4,9 млрд рублей! Новый хозяин получит чуть ли не королевскую резиденцию на три гектара – самую большую в России, если верить аналитикам. Вдобавок к этому счастливый владелец получит 50-метровый бассейн, боулинг, мини-гольф, 24 спальни и ещё много чего интересного.
А вот с обычными дачами дела сейчас не самые лучшие. Если в прошлом году Чемпионат мира по футболу и тёплая погода смогли поднять спрос на аренду загородных объектов на целых 30%, то в этом сезоне спрос опять упал – на 17,5%. Тёплый сезон всё ещё может спасти ситуацию, отмечают эксперты, хотя значительно поднять популярность дач всё равно не удастся. Частный риелтор Алексей Поляков отмечает, что средний ценовой сегмент в 30-50 тысяч в месяц предлагает арендаторам довольно неплохие условия: нередко с баней и полным набором бытовой техники.
К тому же эксперты говорят о возросшем ассортименте дач, хотя и стоимость их может подрасти на 15%, если арендатор решит снять загородное жильё на целый год или больше. Но так бывает далеко не всегда, разве что в элитном сегменте от роста цен в 30% не спастись, если снимать жильё на несколько месяцев.
В целом эксперты отмечают, что рынок арендных дач сейчас понемногу возвращается к своим нормальным показателям, когда нет той шумихи вокруг футбольного чемпионата. Стоимость такого жилья может и не всегда радовать, но ближе к лету арендодатели станут сговорчивее, так что любителям экономии стоит немного подождать.
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