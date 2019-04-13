«Опасная шарлатанская практика»: в Великобритании отказались от гомеопатии

Гомеопатия – штука всё ещё очень популярная в нашем мире. Многие убеждены в её пользе, а кто-то даже отказывается от традиционной медицины, предпочитая альтернативные методы. Специалисты исключениями не стали. Но прогресс идёт, наука получает всё больше информации о нашем здоровье, да и системы здравоохранения разных стран на месте не стоят. Так в Великобритании решили обратиться к науке и поняли, что гомеопатия просто-напросто не работает. Теперь британским врачам запрещено выписывать гомеопатические лекарства из-за их неэффективности.

О запрете сообщило издание The Telegraph. Национальная служба здравоохранения Великобритании напомнила, что в 2018 году врачи потратили на гомеопатию более 65 тысяч долларов, назначив лекарства такого рода 3300 раз. И это учитывая, что годом ранее в стране выпустили официальные рекомендации перестать лечить пациентов с помощью гомеопатии.

Впрочем, они немного подействовали, ведь в 2014 году ситуация была ещё хуже. Пациентам выписали более 10 тысяч рецептов, общая стоимость которых перевалила за 140 тысяч долларов.

Теперь же здравоохранение Великобритании решили защитить от «злоупотребления государственными средствами». Предполагается, что врачи станут назначать своим пациентам работающие лекарства, вместо гомеопатических препаратов, так что сэкономленные средства пойдут на пользу людям.

Профессор фармакологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Кохун заявил, что врачи слишком уж часто действовали в обход официальных рекомендаций. А нынешняя позиция национальной службы здравоохранения вполне прозрачная: «Гомеопатия не приносит никакой пользы». Эксперт удивился, что врачи вообще продолжают назначать такие препараты. А вот «истинно верующим» в гомеопатию придётся самим тратиться на альтернативное лечение.

Конечно, нашлись люди, которые выступили против такой инициативы. Так, исполнительный директор Британской гомеопатической ассоциации Кристал Самнер заявил, что врачи просто не «признают преимущества гомеопатии для пациентов». По его словам, альтернативное лечение остаётся недорогим, да и использовать его можно при «острых и хронических состояниях», а побочных эффектов можно не бояться. По мнению Самнера, в Британии стоило бы расширить использование гомеопатических средств, а не ограничивать его.

Но наука с ним не согласна. Даже профессор Эдзард Эрнст, который ранее верил в силу альтернативной медицины, сейчас полностью разубедился в её возможностях. «Гомеопатия основана на 200-летнем недопонимании природы, физиологии и терапии. Ее предположения противоречат науке», – заявил эксперт.

А вот следующей страной, которая всерьёз возьмётся за искоренение гомеопатии, вполне может стать Франция. Там специалисты из Академии медицины и Академии фармацевтики призвали представителей власти остановить бюджетные траты на альтернативную медицину. Они также заметили, что стоит отменить учёные степени по гомеопатии.

Специалисты, как и многие другие эксперты в области медицины, объясняют свои доводы просто. Пусть гомеопатия сначала докажет свою пользу с медицинской точки зрения, а потом уже можно будет использовать её для лечения людей.

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Сейчас у Франции и так проблемы с социальным обеспечением, а на гомеопатию страна тратит около 130 млн евро в год.

Против гомеопатии ранее выступала Национальная ассоциация врачей-преподавателей. «Необходимо отказаться от этих эзотерических методов, которым место в учебниках истории», – заявили специалисты. Вдобавок к этому 124 врача подписали письмо, в котором такую альтернативную медицину назвали «опасной шарлатанской практикой».

Министр здравоохранения Франции уже обратил внимание на эту проблему, так что сейчас Медицинский совет страны оценивает результативность гомеопатии. Совсем скоро, в июне 2019 года, мы сможем познакомиться с результатами их работы.

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