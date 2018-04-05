Охота на лис: энергетические корпорации объявили войну управляющим компаниям

Похоже, российские власти серьёзно взялись за сферу ЖКХ. Недавно был подписан закон о льготах по взносам на капремонт, и вот новый закон, согласно которому можно оплачивать коммунальные услуги непосредственно поставщикам услуг, в обход управляющих компаний. Зачем это нужно и как будет работать нововведение? Попробуем разобраться (кому как не нам, пенсионерам, следить за судьбой своих невеликих денег?)

Суть вопроса

Главный герой нового закона – ресурсоснабжающие компании (сокращённо РСО). Так называются организации, снабжающие собственников жилья бытовыми ресурсами: холодной и горячей водой, тепловой и электрической энергией, газом. В настоящее время они работают через управляющие компании. В прошлом такая схема была создана для удобства, чтобы собрать в один узел все потоки ресурсов и оплатить все коммунальные услуги (ЖКУ) можно было в управляющей компании, не распыляясь на каждого поставщика отдельно. Поэтому счёт за комуслуги включает в себя перечень всех затрат с подведением итоговой суммы.

Но, как говорится, было ровно на бумаге, да забыли про овраги. В реальности получилась совершенно неприемлемая картина. На сегодняшний день долги за ЖКУ в России превысили 1 триллион рублей. Основная доля долгов приходится на отопление, электроэнергию и газ.

Есть несколько причин возникновения столь огромной задолженности. Во-первых, уровень жизни россиян снизился за прошедшие три года. Это связано с введением Западом экономических санкций против нашей страны. Как следствие – у многих семей стало меньше возможностей вовремя погасить долги за ЖКУ.

Другую причину отметил в своём январском выступлении президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в коммунальной сфере работает огромное количество «серых схем». Нередки случаи, когда управляющие компании идут на прямой обман населения, предоставляя платёжки с неадекватными цифрами. Подобные происшествия были отмечены в январе этого года в Санкт-Петербурге, когда теплоэнергетики ГУП «ВЦКП» указали цифры, резко разошедшиеся с показаниями общедомовых счётчиков. Разумеется, несовпадение оказалось в пользу коммунальников – на 5-10% выше реальных показаний. Обман поражает масштабом и наглостью: от завышенных цифр пострадали жители 250 домов. Заметим, что «ВКЦП» подконтрольно городским властям и выставляет счета жильцам более 70% домов северной столицы.

Задолженности скапливаются на счетах фирм-посредников -- управляющих компаний, ТСЖ, жилищных организаций, муниципальных и краевых предприятий. На их долю приходится больше половины всех долгов (до 85%). Такие фирмы зачастую связаны с местными властями.

Посредники собирают средства, но перечислять их поставщикам не торопятся или не платят вообще. По мере накопления задолженности такие фирмы быстро банкротятся, а после завершения процедуры банкротства спросить уже не с кого. «Контора умерла».

Их место занимают другие фирмы. Часто они лишь меняют вывеску – руководство остаётся прежним, продолжая собирать пыльцу и наслаждаться своим превосходством над уголовным кодексом. Даже названия новых фирм часто отличаются от прежних лишь парой букв. При этом огромные долги перед энергетиками остаются, ведь дыры в бюджете поставщиков могут исчезнуть лишь в одном случае: если долги будут погашены.

Кстати, в скобках заметим, что даже самая честная управляющая компания не может справиться с проблемой долгов за тепло, ведь она не имеет права отключить должника от услуги теплоснабжения -- это запрещено.

Чем это грозит

В результате всех этих бед энергетики не получают свои деньги. Под угрозой оказывается вся отрасль. Снижается стимул для развития, что порождает новые долги. Падают важнейшие экономические показатели энергокомпаний – платёжеспособность и ликвидность, теряется привлекательность активов для инвесторов.

В наглядном и практическом примере задолженности приводят к тому, что энергетикам не на что обновлять мощности, которые требуют постоянного ухода и модернизации. В итоге – высокая изношенность энергосетей (по России она составляет 80%), внезапные аварии, перебои в работе. Нужно ли говорить, что для нашей страны, где зима длится в среднем восемь месяцев в году, это жизненно важная проблема. Без электричества и тепла можно попросту замёрзнуть.

Чтобы найти выход из ситуации, и был создан новый закон. Он направлен против недобросовестных посредников между поставщиками энергии и потребителями. Теперь можно платить за энергию прямо поставщику, не опасаясь, что по вине «хитрой» фирмы вы однажды проснётесь в холодной квартире в то время когда за окном минус 40.

Кому не поздоровится от нового закона? Ожидается, что пострадают только две категории граждан: мошенники и злостные неплательщикам. Ловкачи останутся без наших денег. А неплательщикам придётся иметь дело с поставщиком энергии, а не с посредником. Поставщику проще разобраться с должником, подав на него в суд.

Авторы закона полагают, что эти меры уменьшат число недобросовестных компаний и снизят задолженность за ЖКУ в стране. Что получится на практике, покажет время.

Как лечится

Таким образом, можно заключить договор прямо с поставщиком услуг. Кому платить – управляющей компании или РСО -- решают сами жильцы на общем собрании.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, граждане должны сами взять контроль над ситуацией в сфере ЖКХ. Новый закон как раз призван разбудить и поддержать народную инициативу.

Интересы собственников жилья в многоквартирном доме будет представлять организация или частное лицо, ответственное за управление домом. Но плата за энергию будет перечисляться прямиком на счета РСО, а не на счета управляющей компании или ТСЖ. Это важная и принципиальная разница.

Если договор заключён непосредственно с РСО, то сбором показаний индивидуальных и домовых счётчиков займутся представители РСО, а не работники управляющей компании.

Впрочем, это не значит, что для того чтобы заплатить по счетам, обязательно придётся ехать в офис энергетической компании. Заплатить можно будет на прежнем месте – в кассу организации, ответственной за управление домом, если она получит соответствующее разрешение от поставщика энергии.

Кому поможет

Прежде всего, новый закон поможет энергетическим компаниям. Они смогут решить вопросы с задолженностью управляющих компаний и других неплательщиков. Наблюдатели уже назвали этот закон «началом охоты на лис».

Как бы то ни было, в качестве мер ужесточения энергетики предлагают повысить размер штрафов и упростить судебную процедуру взыскания задолженности. По мнению наблюдателей, этого следует ожидать, поскольку энергетические корпорации обладают колоссальным влиянием на политику России.

Определённо, в выигрыше окажутся платёжеспособные собственники жилья. Достаточные средства для ремонта теплосетей избавят жильцов многоквартирных домов от угрозы замерзания. Кроме того, прямые договоры с компаниями, занимающимися вывозом мусора, позволят решить актуальный для многих городов санитарный вопрос.

Судьбу тех, кто физически не может вовремя платить за ЖКХ, будет решать суд. Если жёсткие требования энергетиков будут поддержаны правительством (а это непременно случится), то самые бедные слои российского общества лишатся последнего, при этом тяжелейшее экономическое положение в стране сохранится, если энергетики и дальше будут получать свою прибыль в свободно конвертируемой валюте, получаемую от зарубежных проектов. Страна лишь начнёт избавляться от самых беззащитных -- тех, кому необходимо помогать в первую очередь. И это добавляет огромную ложку дёгтя в новый закон.

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Захар Ермолаев, «Мои года»