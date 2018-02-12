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Многодетным семьям поможет Клуб знакомств «Классика отношений»

Ксения ДАВЫДОВА   
12 Февраля 2018 г.
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Многодетным семьям поможет Клуб знакомств «Классика отношений»

Благотворительный вечер знакомств организует Клуб знакомств «Классика отношений». Мероприятие состоится в Доме торжеств «Государь» 18 февраля 2018 года, часть денег, собранных в рамках события, планируется передать на нужды многодетных семей.

Многодетным семьям поможет Клуб знакомств «Классика отношений»

На вечере гости смогут приятно провести время, завести интересные знакомства, найти свою второю половинку. В программе события – развлекательная программа, фуршет, благотворительный аукцион и беспроигрышная лотерея. В течение праздника для посетителей будет играть профессиональный саксофонист, также выступят с зажигательными хитами кавер-бэнд «Тритон» и Денис Соколов, участник шоу «Голос» и конкурса «Новая волна». Гвоздем вечера станет выступление популярной певицы, заслуженной артистки РФ, композитора и писательницы Алены Свиридовой. Вести мероприятие будут популярный свадебный ведущий Алексей Коренков и актриса и телеведущая Вероника Романова.

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