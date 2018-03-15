Конкурс бардовской песни для пенсионеров принимает заявки!

Начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Наших песен удивительная жизнь». Проект направлен на сохранение авторской песни, как части поэтического и музыкального культурного наследия России.
15 декабря 2017 года в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь» стартовал II Всероссийский конкурс бардовской песни для пенсионеров.
Проект направлен на сохранение авторской песни, как части поэтического и музыкального культурного наследия России.
Участниками могут быть авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации, пенсионеры.
В конкурсной программе – пять номинаций: полный автор песен (поющий поэт); автор музыки песен (на стихи других авторов); исполнитель (песен других авторов); дуэт; ансамбль. В составе дуэта и ансамбля хотя бы один участник должен быть пенсионером.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 15 апреля 2018 года прислать свои заявки и записи песен организаторам Конкурса, заявляя свою номинацию.
Квалифицированное жюри отбирает участников второго тура. Результаты первого тура размещаются на сайте конкурса konkurs-bard.ru и других интернет-ресурсах не позднее 25 апреля 2018 года.
Председателем жюри конкурсной программы является Народный артист России Михаил Ножкин.
Второй тур – очный. Заключительные мероприятия Конкурса пройдут в Государственном Кремлёвском Дворце 15 мая 2018 года. Итоговый конкурсный концерт состоится в Гербовом фойе ГКД. Участники исполняют песни под аккомпанемент в живом звучании.
Награждение лауреатов Конкурса дипломами и памятными подарками состоится на главной сцене Государственного Кремлёвского Дворца во время традиционного концерта авторской песни при участии известных артистов театра и кино, династий известных бардов и талантливой молодежи.
Организатор Конкурса – «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град», при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Соорганизаторы конкурса – РОО «Московские Суворовцы», ВСООВДВ «Союз Десантников России».
Организаторы оплачивают проезд и проживание участникам второго тура, живущим за пределами Московской области; решают проблему места их проживания в Москве.
Контакты организаторов: тел. +7 (495) 290-36-31, электронная почта:
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Реализация проекта осуществляется с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских Грантов.
Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) выступает информационным партнёром конкурса.
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