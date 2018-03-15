Конкурс бардовской песни для пенсионеров принимает заявки!

Начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Наших песен удивительная жизнь». Проект направлен на сохранение авторской песни, как части поэтического и музыкального культурного наследия России.

15 декабря 2017 года в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь» стартовал II Всероссийский конкурс бардовской песни для пенсионеров.

Проект направлен на сохранение авторской песни, как части поэтического и музыкального культурного наследия России.

Участниками могут быть авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации, пенсионеры.

В конкурсной программе – пять номинаций: полный автор песен (поющий поэт); автор музыки песен (на стихи других авторов); исполнитель (песен других авторов); дуэт; ансамбль. В составе дуэта и ансамбля хотя бы один участник должен быть пенсионером.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 15 апреля 2018 года прислать свои заявки и записи песен организаторам Конкурса, заявляя свою номинацию.

Квалифицированное жюри отбирает участников второго тура. Результаты первого тура размещаются на сайте конкурса konkurs-bard.ru и других интернет-ресурсах не позднее 25 апреля 2018 года.

Председателем жюри конкурсной программы является Народный артист России Михаил Ножкин.

Второй тур – очный. Заключительные мероприятия Конкурса пройдут в Государственном Кремлёвском Дворце 15 мая 2018 года. Итоговый конкурсный концерт состоится в Гербовом фойе ГКД. Участники исполняют песни под аккомпанемент в живом звучании.

Награждение лауреатов Конкурса дипломами и памятными подарками состоится на главной сцене Государственного Кремлёвского Дворца во время традиционного концерта авторской песни при участии известных артистов театра и кино, династий известных бардов и талантливой молодежи.

Организатор Конкурса – «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град», при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Соорганизаторы конкурса – РОО «Московские Суворовцы», ВСООВДВ «Союз Десантников России».

Организаторы оплачивают проезд и проживание участникам второго тура, живущим за пределами Московской области; решают проблему места их проживания в Москве.

Контакты организаторов: тел. +7 (495) 290-36-31, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Реализация проекта осуществляется с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских Грантов.

Подробная информация о проекте доступна на сайте konkurs-bard.ru

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Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) выступает информационным партнёром конкурса.

Уважаемые читатели! Организаторы замечательного Конкруса всеми нами любимой бардовской песни передадут нам целых 20 билетов на заключительное мероприятие - концерт в Гербовом фойе ГКД. У нас есть возможность разыграть их среди вас — и в ближайшее время мы опубликуем условия розыгрыша. Следите за анонсами!

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