Как нам врут про пенсии военных

Очередную «прямую линию» президента России Владимира Путина смотрели в армии с особым настроением. Сложно передать всю теплоту чувств, силу патриотизма, прилив готовности отдать свои жизни на благо Родины, которые можно было наблюдать в войсках после утечки информации о грядущем повышении срока выслуги – судя по всему, уйти на пенсию военные смогут теперь через 25, а не 20 лет службы, пишет ИА «Инфокс».
Трудно сомневаться, что публикация этой информации в утро перед прямой линией была осознанной провокацией коллег из «Коммерсанта», но, в конце концов, это и есть работа журналистов: ставить власть в неудобное положение. Ибо у людей с чистой совестью неудобных положений не бывает.
Пенсии военных
Последние новости о пенсиях военных в 2017 году настораживают военнослужащих. Фото mil.ru
Итак, о чем конкретно идет речь – по указанию Владимира Путина уже три месяца ведется разработка законопроекта о повышении минимального срока службы, необходимого для повышения военной пенсии, с 20 до 25 лет.
Служилых людей у нас, вообще говоря, непропорционально много: скажем, смысл одевать в мундиры прокуроров – формально равноправных с адвокатами участников судебного процесса – не очень ясен, ведь тем самым мы подчеркиваем обвинительную сущность правосудия.
Но речь сейчас не о прокуратуре. Подготовлены поправки в закон, касающихся «лиц, «проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, и их семей».
Проще говоря: армия, полиция, пожарники, бывшая ФСКН, ФСИН, ОМОН – относительно всех планируется повысить минимальную планку выслуги лет. Более конкретно информация дается только по военнослужащим – повторимся, с 20 до 25 лет. По оценке финансистов, «такое изменение в законе позволит выйти на экономию несколько сотен миллиардов рублей в год».
Внимательные читатели наверняка удивленно вскинули брови. В отличие от предполагаемого повышения пенсионного возраста для всех, ситуация с военными завязана на бюджет не только с определенного возраста. Зарплату «обычным людям» платят владельцы предприятий, армии – государство. Встает вопрос: каким же образом, простите, будет достигнута экономия бюджета, если денежное довольствие военнослужащих выше, чем их пенсия?
Ни один документ, на этом направлении, насколько нам известно, не подписан, но работа идет очень серьезная.
Бессмысленное повышение?
Положим, некий майор собирался выходить на пенсию по истечении 20 лет службы. Теперь он вынужден остаться еще на пять лет. Все эти годы он будет получать свою военную зарплату, которая выше, чем его же потенциальная пенсия. И если работник «на гражданке» за это время производит определенный продукт, генерирует добавленную стоимость, пополняет бюджет налогами, то военный – по определению – почти ничего, кроме НДФЛ, дать стране в мирное время не может. Весь смысл его работы – в том, чтобы мирное время продлилось возможно дольше, а военное, если оно все-таки наступит, закончилось быстрее и безболезненнее для страны.
Таким образом, мы видим дополнительные расходы, а не экономию. В чем же смысл всей этой истории?
Мы можем предложить вам три версии.
Первая – журналисты все наврали, желая дестабилизировать обстановку в стране. Вероятность – близка к нулю. У нас не настолько плохая армия, чтобы ее можно было пошатнуть глупыми слухами, и не настолько глупые журналисты, чтобы на это рассчитывать.
Вторая – военная ипотека лежит на государстве слишком тяжелым грузом. Механизм военной ипотеки изначально подразумевал получение военными жилья по окончании срока службы, при этом все затраты фактически несло государство. В последнее десятилетие речь идет о получении жилья в любое время службы (реально – не ранее чем через шесть лет после первого контракта) через ФГКУ «Росвоенипотека». То есть ныне этот механизм не имеет никакого отношения к сроку службы. Хотя, действительно, при удлиненном сроке есть возможность растянуть процесс обязательных выплат, сделав менее чувствительными для бюджета ежемесячные взносы.
Третья – стране срочно потребовались защитники. Откладывание пенсий на пять лет задержит в вооруженных силах несколько сот тысяч человек. Другой вопрос, что молодежь может усомниться в выборе карьеры – но в 20 лет разница между пенсией в 40 и 45 практически не видна. Однако Россия ни с кем воевать не намерена, а участие в зарубежных конфликтах у нас – по крайней мере формально – сугубо добровольное. В любом случае ни о каких массовых интервенциях речь сейчас не идет.
Таким образом, никакой логики в предложенном решении нет; опрошенные нами бывшие и действующие военнослужащие также не видят экономического смысла в изменении сроков выхода на пенсию: сколько приобретешь среди 40-летних, столько в перспективе потеряешь 20-летних. Скорее всего, «источники “Ъ” в финансово-экономическом блоке правительства» что-то недоговаривают или попросту врут насчет экономии. А значит, версия о скрытом росте численности Вооруженных Сил может быть принята за приоритетную.
Судя по всему, перед нами непроработанная инициатива, отданная на откуп некомпетентным чиновникам. И прикрывать идеи увеличения списочного состава армии экономией бюджета – все-таки расчет на одноклеточных потребителей, которыми мы, несмотря на неусыпную заботу Министерства образования, все еще, дай бог, не являемся.
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