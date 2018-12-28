Ну вот и заканчивается очередной, по восточному календарю «собачий» год, который мы прожили в чём-то действительно «по-собачьи»: отбрёхивались, правда, особо не высовываясь из своей подворотни, от наглых нападок главного хищника современного мира и его прихвостней, старались не замечать мелких укусов «стратегических партнёров», лениво и как-то беззлобно собачились в течение всего года со своим вчерашним братом и соседом по карте. В общем, бегали, суетились – жили. Год как год – не хуже и не лучше предыдущих. Будем надеяться, что и наступающий год особой свиньи в виде очередного кризиса или, боже упаси, войны какой нам не подложит.

Как будем жить дальше? Этот вопрос задаёт себе и обществу накануне наступающего года любой здравомыслящий человек. Жить в семье, в коллективе, в стране. И если отношения в семье и коллективе зависят больше от нас самих, то со страной приходится мириться той, которую нам «спускают сверху» – какие новые экономические условия предложат, законы и правила выдумают, какие новые цены и платежи, выплаты и налоги введут.

Это мы раньше могли видеть ближайшую перспективу страны довольно отчётливо, когда после какого-нибудь очередного съезда КПСС до нас доводились чёткие планы на год и пятилетку по всем показателям, а законы и правила, цены и зарплаты не менялись десятилетиями. Сейчас, чтобы ответить на злободневный вопрос заголовка этой статьи, надо самим искать и сопоставлять информацию различных источников, выуживать её из публичных выступлений наших правителей. Да и то без особого результата.

Вот и очередная пресс-конференция президента страны В. В. Путина с корреспондентами СМИ страны и зарубежья, а через них как бы со всем народом, особой ясности не внесла.

Если у нас очень хило (1-2-3%) растёт ВВП, промышленное производство, инвестиции в экономику, а, главное, зарплаты, тогда за счёт чего «заметно повысился потребительский спрос населения»? Доходы-то этого населения возросли лишь на 0,5%, тогда как цены и инфляция даже по официальным данным на 4-5%? Видимо, «заметный спрос» обеспечили те самые 5% наших богачей, что владеют 95% богатств страны. Тогда становится понятным и вывод, который сделали после пресс-конференции наши хитро-мудрые аналитики: «реставрация социализма в России невозможна». Конечно, ведь истинные владельцы страны этой реставрации больше, чем чёрт ладана боятся. Тогда получается, что все эти учения классиков о построении не то что коммунизма, даже социализма хотя бы в отдельно взятой стране были ложными? И собственного 70-летнего опыта этого строя что, не было? И этот вывод для всего мира или такая нелёгкая судьбина выпала только нам?

Примечательны были и иные высказывания околовластных участников различных полит-шоу, прозвучавшие по итогам конференции: «важно, что все вопросы были в интересах людей», «люди всё больше вовлекаются в управление государством», «в обществе, конечно, есть некий градус накала, но если присутствует температура, значит, организм живёт, борется». Но ведь «температура присутствует» и в здоровом, и в охваченном лихорадкой организме, и в остывающем трупе. Мы-то в каком состоянии?

И потом, такое вот «вовлечение людей в управление государством», как подобные пресс-конференции, само по себе стало напоминать некое шоу. Нагнали 1700 корреспондентов со всех регионов и под десятками камер безуспешно пытались решить глобальные проблемы страны, заранее зная, что нужные вопросы зададут опять же околовластные СМИ, а в ограниченное время не будет задано и десятой доли всех вопросов.

Уж сильно это напоминало картинку из небезызвестного стихотворения А. Н. Некрасова:

Вот парадный подъезд.

По торжественным дням,

Одержимый холопским недугом,

Целый город с каким-то испугом

Подъезжает к заветным дверям;

Записав своё имя и званье,

Разъезжаются гости домой,

Так глубоко довольны собой,

Что подумаешь – в том их призванье!

Корреспонденты, и то далеко не все, может, и удовлетворили своё тщеславие и любопытство. Что же касается массы простого народа, то «пошли они солнцем палимы».

И, главное, мы в очередной раз так и не получили ответ на основной вопрос: почему люди в самой богатой стране мира, по крайней мере, ресурсами, по-прежнему живут чуть ли не беднее всех остальных?

А раз ответа нет, будем и дальше жить также.

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