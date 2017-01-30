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Истринский сыродел Сирота рассказал, что ему дали премию Бизнес-успех
ИА БайкалИнформ   
30 Января 2017 г.
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Два года назад программист Олег Сирота решил круто изменить свою жизнь и уехал в Подмосковье с целью создать сыроварню, на которой он выпускал бы, в частности, такой лакомый для России сыр, как пармезан. Ныне производство колоритного предпринимателя, ведущего активную медийную жизнь, набрало серьезную высоту. Неслучайно 24 января в Москве Олег Сирота удостоился награды в рамках национальной премии «Бизнес-успех». Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев вручил сыровару премию в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект года». Об этом Сирота рассказал на своей странице в Facebook.

 

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К Россельхозбанку у Олега Сироты особое отношение. Он регулярно выражает благодарность этой кредитной организации за то, что она «подставила ему плечо» в момент запуска проекта. Неслучайно, за минувший год сыроварня показала производственный рост в 300%. Особенно впечатляют масштабы за минувший месяц — +150%!

Помимо Россельхозбанка Олег Сирота публично выразил благодарность своей супруге Пелагее, трудовому коллективу сыроварни, вице-президенту «Опоры России» Александру Бречалову, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, главе администрации Истринского района Андрею Дунаеву, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и пр.

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