Искусственная кость для полноценной жизни: современное протезирование творит чудеса

Современные технологии протезирования с каждым днём становятся всё более доступными. Имплантаты делают с помощью 3D-принтеров и компьютерной томографии, что позволяет создать очень точную и качественную модель отсутствующей части организма. Недавно эта технология подарила 52-летней россиянке возможность ходить.
Два года назад женщине провели операцию по удалению опухоли, из-за чего пострадали органы малого таза. Уже в этом году из-за рецидива женщине пришлось удалить важную лобковую кость, без которой она была бы навсегда привязана к постели.
Но врачи клиники травматологии Сеченовского университета решили вживить женщине титановый имплантат в передний отдел таза. Ранее такую операцию в России не проводили. Титановую конструкцию, которая полностью повторяла удалённую часть таза, создали на 3D-принтере. Операция завершилась успешно, а реабилитация для женщины продлится всего три месяца, и она снова сможет нормально передвигаться.
От страшной участи женщину спас так называемый эндопротез. Такие конструкции ставят внутри человеческого тела, чтобы заменить поврежденную кость или сустав. Чаще всего их делают с помощью титана, различных сплавов металла, прочных пластмасс или керамики.
Но именно титан является наилучшим вариантом из-за своей небывалой прочности, долговечности и «дружелюбности» по отношению к тканям организма.
А вот печатают эти органы на специальном 3D-принтере. Ранее использовались другие подходы, но все они требовали дальнейшей проработки протеза и создания специальных пор в имплантате. Эти поры позволяют клеткам организма закрепиться в протезе, увеличивая прочность соединения. Технология 3D-печати позволяет создавать очень точные имплантаты, которые могут заменить многие кости и суставы организма.
В США и многих других странах 3D-принтеры для печати недостающих частей организма стали использовать довольно давно, а за последнее десятилетие эта технология обрела свою популярность и в России. Эндопротезирование становится всё более значимым и с каждым годом в него вкладывают всё больше денег, хотя оно всё ещё требует немалые суммы для своего существования.
Однако прогресс продолжит радовать всех нас. Протезирование буквально спасает людей от инвалидности, позволяя им жить полноценной жизнью, не скованной постелью или инвалидной коляской. Во многих случаях имплантаты даже спасают человека от смерти. Ещё лет 20 назад такие технологии казались чудом, а сейчас они постепенно становятся доступными для каждого из нас.
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