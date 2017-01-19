Губернатору Приморья Миклушевскому грозят последствия за «новогодний скандал»

ИА URA.RU пишет о том, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский угодил в непростую ситуацию. Его имидж понес серьезный урон, и во многом из-за действий самого чиновника, зачем-то обещавшего гражданам в декабре, что он проведет Новый год дома, в кругу семьи. Однако ряд блогеров и журналистов 30 декабря сообщил, что Миклушевский улетел в Дубай. И тот факт, что 1 января он опубликовал в своем профиле в Instagram то, как выгуливает собаку по резиденции, общественность в обратном не убедил. «Шумиха» вокруг «новогоднего скандала» вызвала серьезный интерес СМИ, и в Кремле уже прекрасно знают об имиджевом проколе и без того небезупречного на своем посту Миклушевского.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил URA.RU, что удивляться поведению Владимира Миклушевского не приходится — это отражение кризиса системы управления в крае. Эксперт считает, что по совокупности скандалов, в которые попадает Миклушевский и его подчиненные, не стоит удивляться вероятной отставке чиновника.

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