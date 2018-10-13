Горожанам России предложат выбрать громкие имена для своих аэропортов

Общенациональный проект «Великие имена России» подарит 45 российским аэропортам имена видных отечественных деятелей. О том, как это будет происходить, поведал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
Именем великого земляка, Леонардо Да Винчи, назвали свой аэропорт римляне.
Выбор новых имен для аэропортов окажется в наших руках: то, в честь какого выдающегося соотечественника назовут тот или иной объект, определится с помощью общественного голосования. Такую идею предложили многие исторические и географические сообщества России. Следить за работой над проектом станет Общественная палата РФ, передает Газета.ru.
Фадеев уже успел призвать всех ознакомиться с сайтом великиеимена.рф, где заодно можно посмотреть список всех городов, участвующих в акции. В перечне можно найти Екатеринбург, Москву, Анапу, Пермь, Иркутск.
Сбор идей от регионов закончится 21 октября – в этот день каждый аэропорт получит до 10 вариантов наименований. Но самое интересное действо начнётся 22 октября и продлится до 28 числа. В это время будет создаваться длинный лист имён, вклад в который сможет сделать каждый житель города: можно будет запросто предложить своё имя для родной воздушной гавани, и его даже включат в полный перечень, если, конечно, ваше предложение наберёт более 500 голосов.
С 29 октября по 7 ноября длинные листы будут укорачивать, а потом социологические опросы помогут определить тройку финалистов. Последнее голосование, которое определит имя аэропорта вашего города, будет проходить до 30 ноября. Каждый житель получит возможность проголосовать только за одно имя, а заняться этим можно будет непосредственно на сайте, или с помощью анкеты на стойках волонтёров в аэропортах и даже на борту самолётов.
По словам Фадеева, конкурс подойдёт к концу пятого декабря. В этот же день организаторы объявят имена 45 победителей.
Авторы проекта останавливаться на достигнутом не собираются, так что после этого конкурса они хотят объявить следующий, посвящённый оформлению зданий аэропортов. Фадеев пояснил, что организаторы акций сотрудничают с Ассоциацией аэропортов России, которая «готова вложить очень большие средства» в качественный дизайн своих зданий.
При этом юридически аэропорты оставят при себе свои прошлые имена. С географической точки зрения ничего не изменится, международная классификация тоже останется нетронутой, иначе, как признался Фадеев, пришлось бы «перетрясти все реестры и системы управления воздушным движением в мире». Имена присвоят, и может быть, напишут на билетах, неуверенно сказал секретарь ОП РФ.
Один из инициаторов акции, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности, раскрыл одну из основных целей данного проекта: попытаться объединить жителей России с помощью любви к собственной истории.
Он также заметил, что московские воздушные гавани должны получить имена людей, которые «внесли особый вклад» в нашу историю, и даже выдвинул собственные предложения. Так, подарить имя знаменитого отечественного химика Дмитрия Менделеева епископ задумал аэропорту Внуково, а самый крупный международный аэропорт столицы – Шереметьево – достоин получить своё прозвище от имени писателя Фёдора Достоевского.
«Но здесь мы не должны настаивать, - добавил Шевкунов, - мы должны слышать глас народа».
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