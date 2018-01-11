Эффективную методику запустил салон красоты «Милан» - лазерный фототермолиз

Столичный салон красоты «Милан» приглашает клиентов воспользоваться инновационной методикой омоложения – лазерным фототермолизом. Специалисты салона отмечают: Fraxel-омоложение не только делает кожу более упругой и устраняет морщины, но и позволяет избавиться от рубцов, растяжек и пигментации.

Косметические недостатки удаляются с помощью точечного воздействия лазера на кожу: луч расщепляется на множество тонких потоков, способствующих запуску процесса регенерации кожи. Благодаря этому происходит выработка гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена, то есть кожа начинает обновляться, причем происходит это и уже после проведенной процедуры.

Вишнякова Елена, врач-косметолог салона красоты «Милан» (salonmilan.ru), подчеркивает, что для максимального эффекта стоит провести несколько курсов лазерного фототермолиза по 4-6 процедур, при этом следует учитывать индивидуальные особенности пациента. Врач напоминает: Fraxel-омоложение признан наиболее щадящей методикой, поскольку лазер проникает вглубь кожи, не оказывая негативного воздействия на ее внешние покровы.

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