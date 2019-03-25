Что нужно знать о защите от эпидемии гриппа и ОРВИ, которые часто повторно приходят весной

Волна гриппа и ОРВИ снова накрывает страну в марте. Как и предупреждали медики, зимой ситуация с заболеваемостью была непростой почти в половине регионов.

Но расслабляться рано: если организм ослаблен после перенесенных зимой ОРВИ и гриппа, ему тяжело бороться с новыми и новыми вызовами. Вирусные инфекции циркулируют до самого лета и больше всех от них страдают дети от 3 до 14 лет. По сведениям Союза Педиатров России, в возрасте до 5 лет дети, в среднем, болеют ОРВИ 6-8 раз в год, сообщает Babyblog.ru.

Что делать? Обычно советуют сомнительные с точки зрения доказательной медицины средства: интерфероны, иммуномодуляторы, «народные средства». Но недавно в рекомендациях, наконец, произошли некоторые изменения. И сейчас не только международные здравоохранительные организации (Американская академия педиатров, Национальный институт здравоохранения и совершенства медицинской помощи Великобритании, Всемирная организация здоровья), но и Минздрав Российской Федерации в рекомендациях по лечению ОРВИ больше не упоминает иммуномодуляторы. Рекомендации обновлены в конце прошлого года и в них говорится, что результаты исследований эффективности использования иммуномодуляторов при респираторных инфекциях, как правило, показывают малодостоверный эффект.

Облегчить состояние заболевшему ребенку способны жаропонижающие лекарства: Эффералган, Нурофен и Парацетамол, растворимые порошки – Терафлю и Фервекс. Плохо, что подобные препараты снимают только симптомы, но не избавляют от болезни. Нужно учитывать, что некоторые жаропонижающие категорически противопоказаны детям и подросткам, следует внимательно читать инструкции.

Если ребенок заболел гриппом - помогут Реленза и Тамифлю (можно принимать детям от 5 лет и 1 года соответственно). Опять же, эти препараты хороши против гриппа, но это всего лишь примерно десятая часть от всех заболевших. У сравнительно более распространенных ОРВИ совсем другая этиология. При ОРВИ подойдет Оциллококцинум, успешно доказавший эффективность в качестве патогенетической терапии, он вошел в рекомендации Минздрава РФ при лечении ОРВИ, успешно применяется в Европейских странах и США.

Педиатра следует немедленно вызывать если температура выше 38, применение жаропонижающего не приносит эффекта, у ребенка сыпь, острая боль в горле, головная боль, рвота или понос.