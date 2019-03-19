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Бабушка-блогер Валентина Кулешова: о себе, темах историй в Instagram, сказках и увлечениях
Наталья ЛАНИНА   
19 Марта 2019 г.
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Героем одной из публикаций про блогеров среди старшего поколения была Валентина Алексеевна Кулешова из города Краснодара.

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Эта удивительная женщина - мама, бабушка и прабабушка - пишет в соцсети Instagram на разные темы, делится своими мыслями, публикует сказки и интересные фотографии. Она согласилась ответить на несколько вопросов издания "Мои года". Вот какая беседа из этого получилось.

– Уважаемая Валентина, расскажите, пожалуйста, о себе (семья, образование, работа, увлечения)? То, что посчитаете нужным...

– Зовут меня Кулешова Валентина Алексеевна. Мне 87 лет. Я ребенок Великой Отечественной войны, ныне вдова. У меня есть дочка, внучка и две правнучки.

Десять классов я заканчивала в родном Егорьевске. А затем был в Москве институт им. Г.В. Плеханова, специальность - бухгалтер-экономист. Изучала экономику промышленности, сельского хозяйства, хозрасчет, экономику планирования, балансы и товароведение.

Много лет я увлекаюсь садом и огородом. На Украине - на даче. В России, в Краснодаре, у меня тоже есть участок земли. Уже работаю - посадила зелень, морковку. А еще я бабушка-блогер, открыла для себя Инстаграм в 85 лет.

– Темы, которые вы затрагиваете в своих постах, очень разные. О чем хочется говорить?

– Особенно о годах Великой Отечественной войны, о послевоенном времени, о семье, воспитании детей, об обучении, занятии спортом, о ведении хозяйства и т.д.

– Есть ли темы, о которых вы не станете говорить о своими читателями?

– В душе, с самого детства и до сих пор, во мне живет любовь к Родине и к России. Сейчас в Краснодаре я и в своем возрасте очень радуюсь буквально всему. Поэтому и не пишу ничего плохого, что молча наблюдаю в стране. Я русская и я опять с русскими.

– Что подтолкнуло к написанию сказок? Вы до этого уже писали для детской аудитории?

– Когда моя внучка Катенька училась в первом классе - на Украине, в Николаеве, тридцать лет назад, она начала изучать русский алфавит. А я с ней занималась. В школе задавали на каждую букву алфавита сочинить сказку. Так появилась толстая тетрадь со сказками. Уже в Краснодаре Катя предложила мне выложить сказки в Инстаграм. Многие из них я переделала, но в основу легли те, первые сказки для внучки.

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Буква Щ. Сказка о первой зубной Щётке. С новой иллюстрацией @anin.art. Очень-очень давно,- более пятисот лет назад, жил-был Китайский император Чжю Вютан. Правил он народом справедливо и мудро, и был правителем грамотным во многих делах. Повеления Чжю Вютана были смелыми и меняли старые порядки. Он занимался спортом, любил свежий воздух и тщательно следил за своей внешностью. Прежде чем выйти к своим подданным,- он долго стоял перед зеркалом и проверял,- всё ли в порядке? Огорчали его только его зубы, - они болели и были темными, не красивыми и он стеснялся улыбаться. А зубных щёток в те времена ещё не было. Придворный лекарь приносил ему для чистки зубов деревянную палочку и тряпочку с мелом, но ничего не помогало. Вокруг дворца императора был большой плодовый сад, птичий двор, где жили и куры, и утки, и гуси. А ещё был большой загон с кабанами, косулями и другими животными. Император часто гулял вокруг дворца и посмотрев один раз на кабана,- вдруг воскликнул и придумал устройство щётки для зубов. Он вернулся во дворец, в свои покои и быстро нарисовал устройство зубной щётки, а потом отдал рисунок придворным мастерам и приказал изготовить щётку. Ручка щётки была сделана из бамбука, с краю в которой были сделаны маленькие дырочки, а в них вставлены жесткие щетинки кабана. Щётку быстро изготовили и император Чжю Вютан стал чистить ею зубы, а потом "блистать" своими белыми зубами перед своими подданными. А потом он издал Указ: "Всему народу чистить зубы щёткой из щетины с хребта кабана!". Так у китайцев появилась первая зубная щётка. Постепенно эту зубную щётку начали применять и другие царства-государства, дошла мода на чистку зубов и до России. Уже при царе Иване Грозном, его важные бородатые бояре нет-нет да и доставали в конце большого пира из кармана расшитого кафтана «зубную метлу» — палочку с пучком щетины.

Публикация от ЗАМЕТКИ БАБУШКИ ВАЛИ (@zametki_babushki)

– Были ли какие-нибудь смешные моменты, когда вы готовили свою историю для Instagram?

– Например, радовалась, что наконец В.В. Путин обратил внимание на пенсионеров. Сразу выпустила свой пост на эту тему - повышение пенсий. Но как же было смешно и горько, что все пошло не так, как он обещал. Мне удалось разместить в своих постах информацию руководителя пресс-службы Пенсионного фонда Краснодарского края - спасибо ему, очень помогло разъяснить вопрос. Комментарии по этому вопросу были очень тяжелые - от радости к слезам.

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Дорогие друзья! Последний мой пост о повышении пенсий вызвал много комментариев и споров. Привожу информацию из первоисточника, любезно предоставленную представителем Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю: индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров происходит раз в год - сейчас с 01 января 2019 года на 7,05%. В среднем увеличение по стране на 1000 рублей, у нас в крае среднее увеличение 750 рублей. ➡️➡️➡️ Продолжение текста смотрите в карусели. Если у вас возникнут вопросы,- ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите их в комментариях, Вас проконсультируют!

Публикация от ЗАМЕТКИ БАБУШКИ ВАЛИ (@zametki_babushki)

– Какие есть у вас занятия наряду с блогерством?

– Я люблю работать на земле - сад и огород. Выращиваю особый сорт помидоров "Крон Принц", огурцы, много зелени и т.д.

– С вашей подачи кто-то еще стал блогером?

– К сожалению, я таких не знаю. Но мне бы очень хотелось, чтобы мой пример кому-то пригодился.

– Как вы вообще относитесь к блогерству среди старшего поколения? Это перспективное занятие?

– Мне бы очень хотелось, чтобы таких людей было больше. Это возможность получить общение одиноким людям. Завязывается обсуждение по различным темам, что очень здорово и делает жизнь интереснее!

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