Бабушка-блогер Валентина Кулешова: о себе, темах историй в Instagram, сказках и увлечениях

Героем одной из публикаций про блогеров среди старшего поколения была Валентина Алексеевна Кулешова из города Краснодара.

Эта удивительная женщина - мама, бабушка и прабабушка - пишет в соцсети Instagram на разные темы, делится своими мыслями, публикует сказки и интересные фотографии. Она согласилась ответить на несколько вопросов издания "Мои года". Вот какая беседа из этого получилось.

– Уважаемая Валентина, расскажите, пожалуйста, о себе (семья, образование, работа, увлечения)? То, что посчитаете нужным...

– Зовут меня Кулешова Валентина Алексеевна. Мне 87 лет. Я ребенок Великой Отечественной войны, ныне вдова. У меня есть дочка, внучка и две правнучки.

Десять классов я заканчивала в родном Егорьевске. А затем был в Москве институт им. Г.В. Плеханова, специальность - бухгалтер-экономист. Изучала экономику промышленности, сельского хозяйства, хозрасчет, экономику планирования, балансы и товароведение.

Много лет я увлекаюсь садом и огородом. На Украине - на даче. В России, в Краснодаре, у меня тоже есть участок земли. Уже работаю - посадила зелень, морковку. А еще я бабушка-блогер, открыла для себя Инстаграм в 85 лет.

– Темы, которые вы затрагиваете в своих постах, очень разные. О чем хочется говорить?

– Особенно о годах Великой Отечественной войны, о послевоенном времени, о семье, воспитании детей, об обучении, занятии спортом, о ведении хозяйства и т.д.

– Есть ли темы, о которых вы не станете говорить о своими читателями?

– В душе, с самого детства и до сих пор, во мне живет любовь к Родине и к России. Сейчас в Краснодаре я и в своем возрасте очень радуюсь буквально всему. Поэтому и не пишу ничего плохого, что молча наблюдаю в стране. Я русская и я опять с русскими.

– Что подтолкнуло к написанию сказок? Вы до этого уже писали для детской аудитории?

– Когда моя внучка Катенька училась в первом классе - на Украине, в Николаеве, тридцать лет назад, она начала изучать русский алфавит. А я с ней занималась. В школе задавали на каждую букву алфавита сочинить сказку. Так появилась толстая тетрадь со сказками. Уже в Краснодаре Катя предложила мне выложить сказки в Инстаграм. Многие из них я переделала, но в основу легли те, первые сказки для внучки.

– Были ли какие-нибудь смешные моменты, когда вы готовили свою историю для Instagram?

– Например, радовалась, что наконец В.В. Путин обратил внимание на пенсионеров. Сразу выпустила свой пост на эту тему - повышение пенсий. Но как же было смешно и горько, что все пошло не так, как он обещал. Мне удалось разместить в своих постах информацию руководителя пресс-службы Пенсионного фонда Краснодарского края - спасибо ему, очень помогло разъяснить вопрос. Комментарии по этому вопросу были очень тяжелые - от радости к слезам.

– Какие есть у вас занятия наряду с блогерством?

– Я люблю работать на земле - сад и огород. Выращиваю особый сорт помидоров "Крон Принц", огурцы, много зелени и т.д.

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– С вашей подачи кто-то еще стал блогером?

– К сожалению, я таких не знаю. Но мне бы очень хотелось, чтобы мой пример кому-то пригодился.

– Как вы вообще относитесь к блогерству среди старшего поколения? Это перспективное занятие?

– Мне бы очень хотелось, чтобы таких людей было больше. Это возможность получить общение одиноким людям. Завязывается обсуждение по различным темам, что очень здорово и делает жизнь интереснее!

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