АТБ может потерять лицензию из-за «потрошителя банков» Вдовина

Как пишет «Версия.ру», последняя деятельность Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) все больше тревожит клиентов. Если вал неприятных событий, происходящих с учреждением, продолжится, оно может лишиться своей лицензии.
Ключевым владельцем и председателем правления АТБ является известный бизнесмен Андрей Вдовин. И именно он ведет банк к краху. От финансирования региона через АТБ уже отказались в Корпорации развития Сахалинской области, хотя еще в августе заявляли, что до конца 2016 года намерены войти в капитал АТБ. Ранее банк был выбран для развития Сахалинской области, для чего даже переехал в этот регион. Не так давно г-н Вдовин публично признался в том, что АТБ перестал проводить операции с корпоративными клиентами и фактически, расписался в том, что банк перестал кредитовать экономический сектор России. Посему не стоит удивляться тому, что в АТБ решили не работать во время новогодних каникул. О нуждах клиентах тут, видимо, даже и не подумали.
Персона Андрея Вдовина настолько противоречива, что о ней уже давно говорят и спорят как СМИ, так и эксперты. «Версия.ру» сообщает о том, что, по сути, бизнесмена можно посчитать банкротом в пределах России. Его деятельность направлена исключительно на «жонглирование» финансовыми институтами с целью вывода средств за границу. Долгое время бизнесмен пытался приобрести для этих целей банк в Латвии, что значительно упростило бы этот процесс. Но теперь у Вдовина появилась головная боль, и вот почему.
9 декабря ЦБ РФ отозвал лицензию у М2М Прайвет Банк. Это учреждение десять лет назад было приобретено Вдовиным и его партнерами для развития банка для состоятельных клиентов. Хотя на самом деле бизнесмен использовал его в роли канала для перекачки денег.
Летом текущего года даже Центробанку стало невозможно игнорировать масштабы оттока капитала через М2М, и г-ну Вдовину пришлось купить акции М2М на баланс АТБ. Со стороны могло показаться, что это вполне нормальная сделка – банк покупает акции другого банка, чтобы спасти его. Но фактически хитрый Вдовин переложил риски М2М на вкладчиков АТБ. ЦБ пришлось вмешаться, прерывая резкий процесс кредитования М2М со стороны АТБ.
Отзыв лицензии у М2М стал тяжелым ударом для Андрея Вдовина, который начал давать противоречивые комментарии в прессе. Совсем недавно пресс-служба АТБ говорила, что банк кредитовал М2М только на 2,5 млрд рублей. Но Вдовину пришлось признаться, что цифра гораздо больше – 6,5 млрд.
«Версия.ру» задается вопросом, чьи интересы блюдут в Центробанке РФ, если банковский сектор страны не защищен от таких недобросовестных игроков, как Андрей Вдовин?
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