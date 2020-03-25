В Колпинском районе не будут строить мусороперерабатывающие предприятия, сообщили Михаилу Романову из прокуратуры

По обращению депутата Государственной Думы, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову Прокуратура Санкт-Петербурга провела комплексную проверку по вопросу возможного нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду при организации деятельности по обращению с отходами производства и потребления в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

В своем ответе Михаилу Романову Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко сообщает, что, по информации Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, реализация инвестиционных проектов по созданию мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий на территории Колпинского района в настоящее время не планируется.

В письме городского прокурора сообщается, что в разработанной в 2016 году городским Комитетом по благоустройству Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга (далее – Территориальная схема) перечислены 13 перспективных земельных участков, где возможно строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, из них: 4 земельных участка – под мусороперерабатывающие комплексы и 9 – под мусоросортировочные, перегрузочные, прессовальные станции. В том числе Терсхема резервирует 3 участка в Колпинском районе Санкт-Петербурга для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами ограниченной мощности – поселок Петро-Славянка, на территории предприятия «Ленсоветовский» (ориентировочная площадь 150 га); поселок Саперный, юго-восточнее пересечения Вознесенского (Лагерного) шоссе и железнодорожного пути Санкт-Петербург-Москва, 26 км (ориентировочная площадь 7,0 га); поселок Петро-Славянка, дорога на Петро-Славянку, участок 2, юго-восточнее дома 2, литера В по дороге на Петро-Славянку (ориентировочная площадь 2,0 га). Эти участки находятся в территориальных зонах ТИ1-1 (зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки с включением складских и производственных объектов IV и V класса опасности) и ТИ1-2 (зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки II и III класса опасности). Сергей Литвиненко отмечает, что действующими положениями СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение в указанных санитарно-защитных зонах мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год не предусмотрено.

Также в ответе Сергея Литвиненко говорится о том, что Комитет по благоустройству и Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга занимаются уточнением перечня перспективных земельных участков, предполагаемых для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. По результатам этой работы соответствующие корректировки будут внесены в Территориальную схему.

Кроме того, Городской прокурор напоминает, что сам документ был подвергнут общественному обсуждению, которое длилось с 23 декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года. «По сведениям Комитета по благоустройству, в общественных обсуждениях приняло участие более 15 000 физических и юридических лиц. Замечания и предложения поступили от федеральных органов исполнительной власти, от органов государственной власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, от представительных органов местного самоуправления, от публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественных организаций и граждан», - говорится в ответе Сергея Литвиненко.

Комментирует Михаил Романов:

- Изложенная в письме Сергея Литвиненко информация убеждает в том, что мусороперерабатывающие предприятия в Колпинском районе не появятся. Тем не менее, я продолжаю вести работу со Смольным по корректировке предложенной Комитетом по благоустройству Территориальной схемы. Дело в том, что упомянутые в этом документе земельные участки в поселках Петро-Славянка и Саперный не только не соответствуют санитарным нормам для размещения там мусороперерабатывающих производств, но и не обладают необходимым юридическим статусом с точки зрения права собственности на эту землю и права пользования ею. Но самое главное, что эти территории распложены недалеко от жилых кварталов и в случае строительства на указанных участках мусороперерабатывающих заводов права жителей поселков, да и всего Колпинского района на благоприятную окружающую среду будут несомненно нарушены. Я намерен добиваться полного исключения упоминания колпинских земель из Территориальной схемы даже в качестве предполагаемого резерва.

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