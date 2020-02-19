В Колпино цветы к памятнику участникам локальных конфликтов возложил Михаил Романов

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в митинге, приуроченном ко Дню воинов-интернационалистов, который ежегодно отмечается в России 15 февраля.
Торжественно-траурное мероприятие состоялось у памятника участникам локальных конфликтов в сквере на Тверской улице. Монумент был открыт 2 сентября 2017 года. Он представляет собой фигуры двух десантников, офицера и молодого бойца, стоящих на земной полусфере. С инициативой создать памятник в 2013 году выступил «Союз инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни Колпинского района».
Главными участниками митинга стали родственники бойцов, погибших в горячих точках. Особенной торжественности моменту придавал почетный караул из пятнадцати бойцов МЧС. Каждый из них держал в руках красные гвоздики. Цветы к памятнику возложили жители Колпино, представители ветеранских и молодежных организаций, школьники, однополчане павших в горячих точках ижорцев. 250 жителей Колпинского района принимали участие в Афганской войне, более 500 колпинцев участвовали в боевых действиях на территории Северного Кавказа.
Михаил Романов открыл митинг напоминанием о том, что в этот день 31 год назад последние подразделения советской армии покинули Афганистан, где они исполняли интернациональный долг.
- Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память бравых солдат, отважных героев, которые смело исполняли свой интернациональный долг вдалеке от Родины, участвовали в локальных конфликтах, отстаивали территориальную целостность страны, стояли на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Все они достойны светлой и долгой памяти, искреннего уважения и нашей благодарности. Трудно воевать за свою Родину, но еще труднее воевать за чужую. Сегодня мы склоняем головы перед живыми и павшими, перед ветеранами и теми, кто несет службу сегодня, в том числе на территории Сирийской Арабской республики. Пусть подвиги этих людей послужат новому поколению россиян примером самоотверженности, настоящего мужества и преданности службе, - сказал Михаил Романов.
В митинге также приняли участие заместитель председателя районного отделения Союза общественных объединений инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни Санкт-Петербурга, и Ленинградской области «СИВАЧ» Леонид Колейчик, заместитель главы Колпинского района Наталья Путиловская, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.
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