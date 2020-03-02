С Днем защитника Отечества поздравил жителей Санкт-Петербурга Михаил Романов

В Санкт-Петербурге состоялась посвященная Дню защитника Отечества торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Ее участником стал депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. На площади Победы к памятнику цветы возложили также губернатор Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания, члены правительства Санкт-Петербурга, ветераны, представители общественных организаций, жители города.

Парламентарий после возложения цветов к монументу и минуты молчания пообщался с горожанами, пришедшими на мероприятие. Он напомнил, что 2020 год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом памяти и славы. По словам депутата, очень важно славить доблесть и силу русских воинов, помнить тех, кто отдал жизнь, защищая родину. Михаил Романов заявил о важности воспитания в подрастающих поколениях уважения к истории своего Отечества, к памяти о его защитниках. Он назвал залогом безопасности суверенитета нашего государства передающуюся из поколения в поколение бережная память об истории Отечества и патриотизм граждан. Михаил Романов пожелал жителям Санкт-Петербурга мирного неба над головой и благополучия.

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