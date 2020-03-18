На необходимость особого ухода за воинскими мемориалами обратил внимание властей Михаил Романов

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов осмотрел проблемные объекты поселка Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств Правительства Санкт-Петербурга, надзорных органов, муниципального образования поселок Усть-Ижора, общественных ветеранских организаций. О проблемных объектах парламентарию рассказали сами жители поселка и глава Муниципального образования Поселок Усть-Ижора Елена Кострова.

Мероприятие проводилось в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы 9 мая 2020 года. Напомним, 2020 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы. Поэтому главными точками осмотра стали местные памятники, связанные с обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной войны - воинский мемориал героев, погибших в Великую Отечественную войну, на Усть-Ижорском кладбище у храма Святого Равноапостольного Великого князя Владимира и монумент на воинском кладбище рядом с храмом Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Участники инспекции возложили цветы к мемориалам, оценили их состояние и обсудили меры, необходимые для восстановления монументов и благоустройства территории вокруг них. Михаил Романов заметил, что мемориальные плиты на обоих памятниках находятся не в надлежащем состоянии, имена героев полустерты, плохо читаются остальные надписи, с постаментов облетела облицовка.

- Памятники нуждаются в реставрации, нужно обязательно привести их в порядок к 9 мая. Я обращу внимание городских властей на необходимость особого ухода за воинскими мемориалами. Важно, чтобы имя каждого героя, который защищал наш город, было увековечено надлежащим образом, - сказал Михаил Романов.

Заместитель главы ООО «Ритуал» Юрий Андреев сообщил, что ремонт памятников можно будет начать, когда устоится теплая погода. Реставрация займет не более трех недель, так что к 9 мая все работы будут проведены, мемориалы будут готовы к торжественным церемониям, приуроченным к празднованию 75-летия Великой Победы.

В рамках визита в поселок Усть-Ижора Михаил Романов также лично посетил двух жительниц блокадного Ленинграда и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», учрежденные Указом Президента РФ В.В. Путина. 86-летняя Тамара Николаевна Богданова и 84-летняя Лидия Константиновна Никулина не имеют возможности лично прибыть в Колпино на торжественную церемонию чествования ветеранов и блокадников из-за состояния здоровья. Они выразили Михаилу Романову благодарность за заботу и добрые пожелания.

Кроме того, участники объезда посетили объект незавершенного строительства «Проектирование и приспособление для современного использования здания для размещения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» на Шлиссельбургском шоссе. Здание является объектом культурного наследия –до революции здесь располагалось начальное училище. Двухэтажный училищный дом был построен в 1873 году. В советские времена тут располагалась школа, потом этот выявленный памятник архитектуры был заброшен. Предполагалось, что реставрация и реконструкция здания начавшаяся в 2011 году завершится до конца 2016 года. Затем срок окончания работ неоднократно переносился. Не один раз менялись подрядчики. Большая часть работ городом была оплачена. Тем не менее, обанкротившийся подрядчик, компания «Гранд», просто бросил площадку, сегодня строительство не ведется, хотя здание находится в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию.

- Я обращусь в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой инициировать проверку деятельности последнего подрядчика и дать правовую оценку незавершенным, но оплаченным работам. Также попрошу Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова обратить внимание на этот долгострой. Комитету по строительству необходимо оперативно решать вопросы объявления конкурсных процедур и заключения контракта с новым подрядчиком. Любые долгострои приводят к удорожанию, а халатность чиновников наносит ущерб бюджету города. Предыдущему подрядчику придется нести ответственность за срыв сроков исполнения контракта в установленном действующим законодательством порядке. Запуск данного социально-важного объекта находится на моем личном контроле, – сказал Михаил Романов.

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