Михаил Романов обсудил с жителями поселка Понтонный экологические проблемы

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На вопросы жителей поселка понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга ответил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий провел встречу в местном ДК «Нева», рассказал о принятых в Государственной Думе в первом чтении поправках в Конституцию РФ, выслушал жалобы жителей.
Больше всего людей интересовали экологические проблемы района. Михаил Романов пообещал жителям Понтонного, что вместе с ответственными лицами Правительства города возьмет на проработку вопрос о строительстве в поселке очистных сооружений. Также депутат заверил население района, что у Правительства нет намерения строить на его территории мусоросжигающих заводов. Ожидаемой новостью для жителей Понтонного стало сообщение Михаила Романова о начале в 2020 году работ по возведению шумозащиты вдоль железнодорожных путей, пересекающих поселки Колпинского района. В числе хороших новостей депутат рассказал о разработке дорожной карты для реализации проекта рекультивации полигона опасных отходов «Красный бор».
Михаил Романов рассказал жителям поселка, что побывал на заброшенных объектах Понтонного, представляющих опасность, прежде всего, для детей. По его словам, он собирается подключиться к решению вопроса о консервации и охране руин, а также дальнейшем их сносе. Также парламентарий коснулся проблемы Бани №2 по улице Товпеко. Он заявил, что здание требует капитального ремонта. Депутат пообещал оперативно добиваться включения в Адресную инвестиционную программу строительства новой бани. Вместе с жителями депутат обсудил еще ряд различных вопросов, волнующих граждан.
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