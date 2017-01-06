Ярким событием в жизни может стать встреча одноклассников... через сорок или пятьдесят лет

Встреча одноклассников всегда является приятным событием. А если она происходит лет так через сорок-пятьдесят после окончания школы, когда все уже точно друг по другу соскучились? Тогда мероприятие станет просто невероятным фактом биографии любого из участников! Естественно, к такому ответственному делу нужно хорошенько подготовиться и, очевидно, финансово скинуться. Но оно того стоит.

Школу всегда заканчивают летом, поэтому в помощь организационным моментам будет хорошая погода. Если предполагается яркое солнце или разного рода осадки, в фирмах, устраивающих праздники, можно зарезервировать на два-три дня шатры для мероприятия. При холодной погоде шатер снабжается отопительной системой. Также мобильную конструкцию можно оснастить необходимой видео- и аудиоаппаратурой.

Чтобы вечер пришел весело и интересно, обязательно должен быть ведущий (ведущие), который станет опытным лоцманом на пути от начала встречи бывших школяров до ее завершения.

Удачный вариант времяпрепровождения на празднике – викторина по ученической жизни. Как звали учителей начальной школы? Какие предметы изучались в седьмом классе? Какие опыты проводились на уроках химии? Как сдавали выпускные экзамены? В какие кружки и секции любили ходить? Какие требования были к школьной форме и внешнему виду? Воспоминания и позитивное настроение после подобных вопросов и ответов будут обеспечены.

На встрече можно поговорить и об отличиях прошлой и современной ученической жизни. Школяры двадцать первого века используют в своей работе планшеты, в столовых расплачиваются с помощью карт. А раньше в новинку могла быть и шариковая ручка. Как учились те, кто пришел на встречу одноклассников, и как грызут гранит наук сейчас их дети, внуки, а возможно и правнуки? Все это интересно, увлекательно и обязательно найдутся смешные случаи из жизни.

После первого шумного застолья ведущие обычно предлагают собравшимся немного размяться и поиграть. Игры иногда выбираются такие, какие были популярны в детстве собравшихся школяров. Затем, чтобы сблизить поколения, ведущий рассказывает о современных играх. Желающие могут поучаствовать и в них.

Хорошей идеей является выпуск стенгазеты, помните, как раньше? Только поручение об этом нужно дать заранее. Кому? Как и прежде, самым активным представителями класса.

Встречу можно украсить концертными номерами, сейчас шоу-групп, которые работают вкупе с агентствами по организации мероприятий, великое множество. Это и песочное шоу, и огненное, и с мыльными пузырями, песни, танцы, цирковые номера и т.д.

Если все мероприятие в итоге пройдет удачно, чувства от хорошо проведенного времени будут переполнять еще долгое время.

А напоследок юмор:

Вы уже подготовились к школе?

– Да, дневник и ремень уже купили...

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