Ярким событием в жизни может стать встреча одноклассников... через сорок или пятьдесят лет

|
Встреча одноклассников всегда является приятным событием. А если она происходит лет так через сорок-пятьдесят после окончания школы, когда все уже точно друг по другу соскучились? Тогда мероприятие станет просто невероятным фактом биографии любого из участников! Естественно, к такому ответственному делу нужно хорошенько подготовиться и, очевидно, финансово скинуться. Но оно того стоит.
Школу всегда заканчивают летом, поэтому в помощь организационным моментам будет хорошая погода. Если предполагается яркое солнце или разного рода осадки, в фирмах, устраивающих праздники, можно зарезервировать на два-три дня шатры для мероприятия. При холодной погоде шатер снабжается отопительной системой. Также мобильную конструкцию можно оснастить необходимой видео- и аудиоаппаратурой.
Чтобы вечер пришел весело и интересно, обязательно должен быть ведущий (ведущие), который станет опытным лоцманом на пути от начала встречи бывших школяров до ее завершения.
Удачный вариант времяпрепровождения на празднике – викторина по ученической жизни. Как звали учителей начальной школы? Какие предметы изучались в седьмом классе? Какие опыты проводились на уроках химии? Как сдавали выпускные экзамены? В какие кружки и секции любили ходить? Какие требования были к школьной форме и внешнему виду? Воспоминания и позитивное настроение после подобных вопросов и ответов будут обеспечены.
На встрече можно поговорить и об отличиях прошлой и современной ученической жизни. Школяры двадцать первого века используют в своей работе планшеты, в столовых расплачиваются с помощью карт. А раньше в новинку могла быть и шариковая ручка. Как учились те, кто пришел на встречу одноклассников, и как грызут гранит наук сейчас их дети, внуки, а возможно и правнуки? Все это интересно, увлекательно и обязательно найдутся смешные случаи из жизни.
После первого шумного застолья ведущие обычно предлагают собравшимся немного размяться и поиграть. Игры иногда выбираются такие, какие были популярны в детстве собравшихся школяров. Затем, чтобы сблизить поколения, ведущий рассказывает о современных играх. Желающие могут поучаствовать и в них.
Хорошей идеей является выпуск стенгазеты, помните, как раньше? Только поручение об этом нужно дать заранее. Кому? Как и прежде, самым активным представителями класса.
Встречу можно украсить концертными номерами, сейчас шоу-групп, которые работают вкупе с агентствами по организации мероприятий, великое множество. Это и песочное шоу, и огненное, и с мыльными пузырями, песни, танцы, цирковые номера и т.д.
Если все мероприятие в итоге пройдет удачно, чувства от хорошо проведенного времени будут переполнять еще долгое время.
А напоследок юмор:
Вы уже подготовились к школе?
– Да, дневник и ремень уже купили...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сох...
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Виртуальные миры 80-летней Аси Алексеевны
А чем вы занимаетесь на пенсии? Ася Алексеевна Колдаева недавно отметила юбилей – 80 лет. Внуки и правнуки с удовольствием наблюдают, как она занимается своим любимым делом – играет в компьютерные игры. Ася А...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чут...
Современная кухня - как камбуз космического корабля
Выбор бытовой техники в современных магазинах огромен. И чего только нет на прилавках супермаркетов и гипермаркетов! Однако с появлением разнообразных товаров возникла необходимость тщательного изучения харак...
Модный хит сезона - платья бирюзового цвета
«Яркое платье – отличный вариант для оригинального, стильного повседневного образа. В такой одежде представительница прекрасного пола гарантированно привлечет к себе всеобщее внимание, станет объектом восхище...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
12 правил бабушки Зельды
Двенадцать самых вдохновляющих советов от бабушки Зельды, которые она оставила своим потомкам перед смертью.
Next
Prev
Вниманию плательщиков страховых взносов
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
.