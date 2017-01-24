Все в отпуск. А бабушка?

|
Когда обстоятельства складываются так, что пожилому человеку из семьи требуется постоянный уход, жизнь остальных ее членов поворачивается на сто восемьдесят градусов. Свое время приходится тщательно планировать, проблемой может стать элементарное посещение места трудовой деятельности или магазина, если оставить близкого абсолютно не с кем. А про отпуск некоторые и мечтать перестают. А зря. Любой эмоциональный стресс обязательно должен разбавляться положительными эмоциями. Иначе здоровье может пошатнуться и у ухаживающих. Что предпринять? Полностью переключиться, пусть ненадолго, недалеко, но съездить в отпуск и сменить обстановку.
А как же оставить немощного человека? Выход из ситуации найти можно. Если отъезд планировать заранее, энную сумму стоит отложить, к примеру, на частный пансионат для пожилых. В подобных заведениях для людей старшего возраста организован постоянный уход, а в некоторых также предлагаются различные медицинские услуги. Стоимость таких заведений в столичном регионе начинается от 800 рублей в сутки, в регионах стартует приблизительно с 600 рублей в день. Обо всем, что войдет в комплекс по уходу за близким человеком, можно договориться при его оформлении.
Обычно в базовом наборе для клиента предлагается: проведение санитарно-гигиенических процедур (утренний туалет, купание раз в неделю, обработка ногтей рук и ног, стрижка волос и т.п.), пяти- или шестиразовое питание, смена нательного и постельного белья, ежедневная влажная уборка помещения пребывания и генеральная в соответствии с установленным графиком, проведение медицинских мероприятий (осмотр врачом, помощь в приеме лекарств, отвод и привод на прописанные медпроцедуры). Также к основному пакету услуг относят в некоторых частных пансионатах и организацию досуга клиентов. Здесь человеку преклонного возраста могут предложить зарядку в соответствии с возможностями, прогулки, проведение торжественных дней и занятия в клубах по интересам.
Некоторые частные заведения организуют для своих постояльцев, кроме того, дополнительные мероприятия. Например, клиента могут разместить в отдельном номере, установить распорядок дня в соответствии с индивидуальными запросами, подобрать специальную диету. Также для близкого человека можно выбрать персональные занятия по улучшению речи, памяти и общего физического состояния, заказать несколько или один из видов массажа.
Если семья все продумала и с комфортом устроила своего пожилого родственника в такое заведение, то можно спокойно уехать на несколько дней в отпуск. А престарелого человека в свое отсутствие попросить навестить кого-то из хороших знакомых.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сох...
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Виртуальные миры 80-летней Аси Алексеевны
А чем вы занимаетесь на пенсии? Ася Алексеевна Колдаева недавно отметила юбилей – 80 лет. Внуки и правнуки с удовольствием наблюдают, как она занимается своим любимым делом – играет в компьютерные игры. Ася А...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чут...
Современная кухня - как камбуз космического корабля
Выбор бытовой техники в современных магазинах огромен. И чего только нет на прилавках супермаркетов и гипермаркетов! Однако с появлением разнообразных товаров возникла необходимость тщательного изучения харак...
Модный хит сезона - платья бирюзового цвета
«Яркое платье – отличный вариант для оригинального, стильного повседневного образа. В такой одежде представительница прекрасного пола гарантированно привлечет к себе всеобщее внимание, станет объектом восхище...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
12 правил бабушки Зельды
Двенадцать самых вдохновляющих советов от бабушки Зельды, которые она оставила своим потомкам перед смертью.
Next
Prev
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Вниманию плательщиков страховых взносов
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
.