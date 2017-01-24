Все в отпуск. А бабушка?

Когда обстоятельства складываются так, что пожилому человеку из семьи требуется постоянный уход, жизнь остальных ее членов поворачивается на сто восемьдесят градусов. Свое время приходится тщательно планировать, проблемой может стать элементарное посещение места трудовой деятельности или магазина, если оставить близкого абсолютно не с кем. А про отпуск некоторые и мечтать перестают. А зря. Любой эмоциональный стресс обязательно должен разбавляться положительными эмоциями. Иначе здоровье может пошатнуться и у ухаживающих. Что предпринять? Полностью переключиться, пусть ненадолго, недалеко, но съездить в отпуск и сменить обстановку.

А как же оставить немощного человека? Выход из ситуации найти можно. Если отъезд планировать заранее, энную сумму стоит отложить, к примеру, на частный пансионат для пожилых. В подобных заведениях для людей старшего возраста организован постоянный уход, а в некоторых также предлагаются различные медицинские услуги. Стоимость таких заведений в столичном регионе начинается от 800 рублей в сутки, в регионах стартует приблизительно с 600 рублей в день. Обо всем, что войдет в комплекс по уходу за близким человеком, можно договориться при его оформлении.

Обычно в базовом наборе для клиента предлагается: проведение санитарно-гигиенических процедур (утренний туалет, купание раз в неделю, обработка ногтей рук и ног, стрижка волос и т.п.), пяти- или шестиразовое питание, смена нательного и постельного белья, ежедневная влажная уборка помещения пребывания и генеральная в соответствии с установленным графиком, проведение медицинских мероприятий (осмотр врачом, помощь в приеме лекарств, отвод и привод на прописанные медпроцедуры). Также к основному пакету услуг относят в некоторых частных пансионатах и организацию досуга клиентов. Здесь человеку преклонного возраста могут предложить зарядку в соответствии с возможностями, прогулки, проведение торжественных дней и занятия в клубах по интересам.

Некоторые частные заведения организуют для своих постояльцев, кроме того, дополнительные мероприятия. Например, клиента могут разместить в отдельном номере, установить распорядок дня в соответствии с индивидуальными запросами, подобрать специальную диету. Также для близкого человека можно выбрать персональные занятия по улучшению речи, памяти и общего физического состояния, заказать несколько или один из видов массажа.

Если семья все продумала и с комфортом устроила своего пожилого родственника в такое заведение, то можно спокойно уехать на несколько дней в отпуск. А престарелого человека в свое отсутствие попросить навестить кого-то из хороших знакомых.

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