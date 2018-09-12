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Выглядеть дома королем
|Ксения ДАВЫДОВА
|12 Сентября 2018 г.
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Какую-то часть жизни человек проводит в рамках домашних стен. В это время он расслабляется, выделяет время на увлечения, в общем, отдыхает от рабочих будней, суеты современного бытия и т.д.
Хорошему отдыху должна помогать тщательно выбранная комфортная домашняя одежда. Ее варианты существуют для прекрасной половины человечества, детской аудитории и, конечно же, для мужчин. Производителей в этом сегменте много - как со стороны отечественных игроков, так и со стороны зарубежных представителей. Ценовой диапазон разнится, ведь где-то совсем недорого домашнюю одежду может выпускать небольшого формата местная фирма, а где-то вместе с полноценным будничным и праздничным стильным гардеробом домашнюю коллекцию предлагает мировой бренд.
Одна из фирм - "Грациола" (это российский производитель) - предлагает отличную коллекцию мужского трикотажа. С ассортиментом и условиями покупки можно ознакомиться на сайте. Одежду компания изготавливает из высококачественных импортных тканей. Шорты, комплекты из майки и шорт, футболки, брюки, трико, тельняшки, майки-тельняшки, кальсоны - ассортиментная линейка очень большая. Есть также нательное и нижнее белье.
Существует несколько принципов подбора домашней одежды для сильного пола, чтобы мужчина в ней выглядел привлекательно и самому ему было очень комфортно. Например, это покупка предметов гардероба, которые подходят по размеру. Не стоит, если гардероб подбирается домашний, брать майку с запасом в три размера или брюки и трико на вырост. Внимание нужно обратить на материал, из которого пошито изделие. Предпочтение лучше отдавать натуральным тканям. Желательно приобрести несколько комплектов, чтобы было, к примеру, две смены на теплый период (шорты-майка и футболка-бриджи) и две на холодный (тельняшка-трико, футболка с короткими рукавами- брюки). В холодное время не грех будет вспомнить и о термобелье. Оно может заменить многослойные варианты домашних образов (майка-футболка-рубашка сверху и т.д.). Естественно, важен цвет предметов гардероба. Одежда, хоть и домашняя, должна "красить", быть человеку к лицу.
Одежда может разниться в зависимости от того, как человек будет проводить дома время. В халате, к примеру, ремонтные работы будет осуществлять неудобно. А вот в футболке и шортах - в самый раз.
Сколько бы комплектов не было подобрано, они должны содержаться в порядке. Вовремя стираться, обязательно гладиться и штопаться, если появились небольшие погрешности. От старых вещей лучше избавляться без сожаления, и тогда в жизнь быстрее войдут новые.
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