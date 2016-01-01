Уход за руками в домашних условиях

Красивые руки – визитная карточка каждой женщины. Пусть звучит немного банально, зато это чистая правда. Следить за лицом, волосами и общим внешним видом очень важно, но именно запущенное состояние рук может сильно испортить красивый образ и выдать истинный возраст дамы. Мнение о том, что правильный уход за руками требует постоянных визитов в салоны, тонны специальных средств и много денег ошибочно. Достаточно знать несколько главных правил о том, как ухаживать за руками в домашних условиях и не лениться их выполнять. Научиться правильной заботе можно на курсах ухода за руками и ногтями manicure-school стоимость которых можно уточнить на сайте.

Шаг 1: защита

Отвечая на вопрос, как правильно ухаживать за кожей рук, в самый верх списка необходимо поставить именно защиту от вредных факторов. В зависимости от профессии, региона проживания, а также индивидуальных особенностей, этих факторов может быть очень много, поэтому выделим три основных:



1. Бытовые моющие средства. С ними сталкивается абсолютно каждая женщина, и даже не стоит долго расписывать о том, насколько они вредны для кожи, это и так все знают. В помощь придут перчатки, выбор которых сейчас очень велик: резиновые, нитриловые, тонкие, толстые, с пропиткой. Очень важно надевать перчатки каждый раз во время уборки или мытья посуды. В течение первого месяца вы почувствуете улучшения, кожа станет мягче, пройдет шелушение и покраснения. Существует категория женщин, которым категорически не нравятся резиновые перчатки. Для них есть маленький секрет – перед каждым контактом с химией необходимо смазать руки жирным питательным кремом. Слой крема должен быть немного больше среднего, ждать впитывания не нужно. Судя по отзывам, метод удобный. На посуде следов крема не остается, а вот руки всегда защищены.



2. Холод и ветер. Все замечали, что зимой кожа становится намного суше. Часто холодная и ветреная погода провоцирует более серьезные проблемы, такие как образование корочки или болезненных красных точек на руках. Варежки или теплые перчатки должны стать вашими лучшими друзьями на протяжении всей зимы. Также неплохим вариантом ухода станет специальный зимний крем для улицы. Его состав отличается от обычных кремов. Одного тюбика вполне хватает на целый сезон. Ценовая политика колеблется от самых недорогих до экземпляров премиум – класса.



3. Сухой воздух в помещении. Во время отопительного сезона необходимо позаботиться о влажности воздуха. Можно воспользоваться увлажнителем или сделать это самостоятельно (держать сосуд с водой возле батареи). Не увлекайтесь обогревателями, которые еще больше высушивают воздух. К слову, достаточная влажность воздуха полезна для всего организма. Это, конечно, не значит, что нужно мерзнуть, просто не переусердствуйте с искусственным теплом.

Шаг 2: ежедневная забота

Уход за руками в домашних условиях предполагает ежедневную заботу о них. Не стоит пугаться, все очень просто, необходимо позаботиться о питании и увлажнении. Для ежедневного ухода будет достаточно крема для рук. Обязательно наносите его вечером перед сном. При необходимости (если почувствовали, что кожа рук сильно стянута) можно смазать руки днем дома или на работе.

В идеале, крем следует подбирать по сезону и типу кожи. Летом подходит легкий увлажняющий, а зимой более жирный питательный. По типу кожи крем выбрать совсем не сложно. Производители всегда выпускают крема для слишком сухих или чувствительных рук.

Теперь понятно, что ежедневный уход за кожей рук в домашних условиях совсем не обременительный. Пользуйтесь кремом каждый день, лучше всего после ванной, когда кожа распарилась. Не забывайте брать его в поездки или в отпуск. Крем для рук должен стать неотъемлемой частью обязательной косметички.

Шаг 3: домашний Spa – салон

Полноценный уход за кожей рук и ногтями немыслим без использования масок или обертываний. Возьмите за правило, один раз в неделю устраивать своим рукам настоящий салонный уход дома. Рецептов питательных масок великое множество. Потребуется испытать не одну из них, чтобы найти свое идеальное средство. Обязательно учитывайте аллергию (если она присутствует), а также индивидуальную переносимость продуктов.

Стоит отметить, что количество ингредиентов почти всегда указывают условное. Поэтому после первого раза посмотрите, хватило ли маски или как много ее осталось. В дальнейшем можно менять количество продуктов, сохраняя заданные пропорции в рецепте.

Питательная маска на основе кокосового масла

Кокосовое масло необыкновенно полезное для тела, волос, лица и, конечно, рук. Для маски потребуется три чайных ложки кокосового масла (подогретого в жидком виде), несколько капель витамина Е (продается в ампулах) и чайная ложка меда. Все смешиваем до однородного состояния и наносим на руки минут на 15 – 20.

Маска для сухой кожи с алоэ

Данная маска будет полезна обладательницам сухой кожи рук, а также всем женщинам в холодное время года. В глубокой посуде смешать чайную ложку меда, чайную ложку сока алоэ (пропустить лист через чеснокодавку или отжать в марле), пять капель эфирного масла сандала, пару чайных ложек качественного оливкового масла. Получившуюся смесь подогреть на водяной бане. Только подогреть, ни в коем случае не доводить до кипения. Готовую маску нанести на руки, смыть через 15-20 минут под водой без мыла.

Как ухаживать за кожей рук в ночное время?

Согласитесь, идеальный вариант – вы спите, а в это время кожа рук становится мягкой и эластичной. Ночные маски для рук очень эффективны, так как за ночь полезные вещества успевают проникнуть глубоко в кожу. Для этого понадобится пара хлопчатобумажных перчаток (все видели эти тонкие белые перчатки). Их можно купить в хозяйственном, специализированных бюти-магазинах или заказать через интернет. Главное, чтобы они были полностью натуральными, без синтетических добавок.

Классическая универсальная маска

Сочетание меда, яичного желтка, оливкового масла и сока лимона считают идеальным и подходящим для всех типов кожи. Смешайте данные ингредиенты до однородности, нанесите на руки и наденьте перчатки. Утром ручки помойте, а перчатки прополосните. Нет точной пропорции этой маски, возьмите небольшое количество каждого продукта. Например, по ложке меда и масла, немного сока лимона, один желток.

Питательная маска с овсянкой

Разбираясь в том, как правильно ухаживать за руками, нельзя забыть о сочетании меда и овсянки. Практически все ночные маски готовят на основе меда, он смягчает и питает. Овсянка, в свою очередь, отшелушивает, выравнивает цвет кожи и служит связующим веществом.

Столовую или десертную ложку жидкого меда смешать с 1 желтком (он обеспечивает хорошее питание) и небольшим количеством молотой овсянки. Готовая маска должна быть не слишком жидкой и не слишком вязкой, примерно, как крем для рук. Аккуратно наносим на руки и спокойно спим в перчатках.

Шаг 4: как ухаживать за ногтями на руках

Чтобы добиться поистине шикарных рук, нужно помнить не только о коже, но и о ногтях. Речь идет не о декоративном украшении, вроде геля или лаков. Здоровые ногти в своем естественном состоянии всегда смотрятся хорошо и уместно. Поэтому сейчас необходимо разобраться, как правильно ухаживать за ногтями на руках.

Будет достаточно двух вещей:

1. Регулярный маникюр. Он может быть современным аппаратным или классическим обрезным, не важно. Важно, чтобы ногти смотрелись аккуратно, кутикула не зарастала, длина ногтей была одинаковая. Многие женщины делают маникюр самостоятельно, это совсем не сложно. Будьте аккуратны с ножничками и кусачками, чтобы не пораниться.

2. Дополнительный домашний уход. Наносить крем нужно не только на кожу рук, но и на ногти, им тоже необходимо питание. Есть множество кремов, которые предназначены для рук и ногтей. Раз в неделю делайте лечебные ванночки. Например, 2 чайные ложки соды, 1 чайную ложку йода и несколько капель глицерина растворить в 500 мл теплой воды.

Полезный совет! Приобретите специальное масло для ногтей и кутикулы, а также маникюрные деревянные палочки. По возможности каждый день наносите масло на ноготь и вокруг него, затем аккуратно отодвигайте кутикулу палочкой. Такая простая процедура позволит делать маникюр гораздо реже. К тому же масло хорошо питает ногти, они становятся блестящими и красивыми.

Выводы

Теперь каждая прекрасная женщина знает, как ухаживать за руками. Домашний уход очень простой и эффективный. Вышеописанные правила, секреты и рецепты помогут вашим рукам быть всегда молодыми и красивыми. В любом уходе важна регулярность, поэтому не забывайте и не ленитесь.

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