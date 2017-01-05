Уход за кожей лица – важная составляющая жизни современной дамы

Женщине хочется хорошо выглядеть в любом возрасте, но со временем кожа лица претерпевает естественные изменения, и даме за ней необходимо обязательно ухаживать.

Что же происходит с кожей после сорока лет? Она становится менее упругой. И здесь необходимы средства, которые будут поддерживать тонус этого органа. Можно использовать маски, которые разгладят кожу, неагрессивный массаж, гимнастику для лица. Также стоит воспользоваться качественной косметикой. Например, Idealia. Это средство нового поколения, которое буквально преобразит кожу: она станет гладкой, ровной, сияющей и без морщин. Еще можно применить методы мезотерапии или фотоомоложения. Если проделывать уход за кожей в комплексе, это даст более впечатляющий эффект.

В возрасте пятьдесят плюс кожа обвисает, становится дряблой, появляются мешки под глазами, носогубные морщины и лучики-сеточки вокруг глаз. На эти изменения влияет ряд причин. Коллагеновые волокна теряют способность впитывать необходимое количество влаги, снижается активность сальных желез, ухудшается кровоснабжение кожи, кожа вырабатывает меньше новых клеток. От всех проблем полностью избавиться можно, но, как говорят специалисты, только хирургическим путем. Некоторым дамам это не под силу финансово, а другие предпочитают естественные методы возвращения красоты. Поэтому остановимся на доступных средствах ухода за кожей, которыми может воспользоваться любая женщина.

Даме нужно пить достаточное количество воды, не менее полутора литров в сутки. Также необходимо хорошо высыпаться, полноценный сон в пределах восьми часов поможет коже снять напряжение прошедшего дня, отдохнуть и набраться сил для дальнейшего функционирования. Обратить внимание стоит и на питание, поддержанию свежести и здоровья кожи помогут орехи, овощи и фрукты, а также рыба (предпочтительны жирные сорта). Дополнительно кожу нужно увлажнять с помощью масок. В магазинах имеются разные средства доступной ценовой категории, также маски можно приготовить самостоятельно. Кроме того, эксперты советуют отказаться от использования мыла, лучше умываться молочком или мягкой туалетной водой, которая не содержит спирт. Эффективная утренняя процедура – обтирание лица кусочками замороженного льда.

Набор вышеперечисленных нехитрых правил необходимо ввести в свою жизнь навсегда, а не прибегать к ним от случая к случаю. И тогда свежая, ровная, молодая кожа будет долго радовать своим видом не только хозяйку, но и заставит восхищаться всех окружающих.

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