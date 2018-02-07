Сто вопросов от женщины

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Вопросов, которыми интересуются женщин, миллионы. Например, сейчас, как и огромное количество лет назад, леди хотят любить и быть любимыми. И, естественно, их очень волнуют взаимоотношения с противоположным полом.
Что делать, если со временем чувства как бы поугасли, а жить с человеком долго-долго все-таки собираешься? Ответы на эту тему можно встретить в печатной продукции, услышать по радио- и посмотреть в телепередачах. Дает их и онлайн-журнал MWLife.ru. В этом разноплановом издании можно найти статьи и на другие актуальные для слабого пола (и для сильного, конечно, тоже) темы. О кризисных периодах в семейных отношениях, о поведении влюбленного мужчины, об оптимальной двигательной активности, уходе за собой, модных сумках этого года, советы, как одеться стильно и при этом недорого и много другого интересного.
Женщины, имеющие семью, а также любимых внуков, по мнению многих изданий, поглощены темами создания уюта в доме, домашними хитростями, применимыми в решении бытовых вопросов, с удовольствием изучают рецепты приготовления разных блюд, от традиционного первого, до роскошных десертов и неожиданных яств из наследия других народов и т.д.
Несомненно, женщины интересуются вопросами здоровья. Во-первых, поддержание цветущего внешнего вида: уход за волосами, кожей лица и тела, ногтями. Во-вторых, дамам нужно знать, какие существуют методы профилактики заболеваний: закаливание, оздоровительные практики, йога и т.д. В гармонии с телом должна находиться и душа женщины. И дамы, конечно же, изучают вопросы психологии, присматриваются к методам саморазвития и т.д.
Также к типично женским вопросам относятся темы, связанные со здоровьем детей или внуков, как решать проблемы с поведением ребенка и его успеваемостью.
Кроме того, интересы дам распространяются на различные увлечения. Это всевозможные виды рукоделия, от самых привычно женских – вязание или вышивание, до неожиданных, заимствованных хобби у мужчин, например, художественная ковка или наладка автомобилей.
Конечно же, отдушина для многих женщин, особенно зрелого и старшего возраста, это садово-огороднические занятия. О правильной посадке растений, их успешном взращивании, секретах богатого урожая, грамотном размещении стационарных и временных объектов на придомовой территории, ремонте дачного домика ищут дамы ответы во всевозможных средствах массовой информации и на страничках сети интернет. И хорошо, что все эти темы поднимаются в разных изданиях, информация дается полная и не под одним углом зрения. А у женщин будут возникать все новые и новые вопросы.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
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