Романтические подарки. Вручаем без повода!

Люди старшего возраста склонны к сентиментализму, романтические подарки они способны оценить как никто другой. Чтобы вручить такой презент своим взрослым близким, совсем не обязательно искать повод. Сюрприз, конечно, можно приготовить на день рождения, годовщину свадьбы, мужской и женский праздники и т.д. А еще можно сделать приятное другому человеку просто так - в знак своей любви и расположения, чтобы подчеркнуть духовную близость (например, внучка очень хочет порадовать свою бабушку) или просто отметить таким образом хороший совместно проведенный день или вечер.

Наверное, для бабушки или дедушки приятно будет услышать в свой адрес теплые слова. В прозе они тоже желанны, но если заказать стихи, с таким презентом точно не прогадаешь. Ведь стихотворная мелодия интересна сама по себе, она отлична от других поздравлений. Стихотворный тост, посвящение – это всегда возможность для произносящего сделать сюрприз запоминающимся на долгое время, проявить свои актерские таланты, подключить жесты, движения или даже красивую мелодию.

Интересный подарок сделал один американский бизнесмен своей второй половине. Он преподнес ей, что бы вы думали? Нью-йоркский небоскреб. Конечно, не все могут так шикануть. Но, к примеру, необычный светильник, напоминающий модную раньше «цветомузыку», или сделанный в виде кусочка легкой прозрачной волны при желании найти, заказать и преподнести своему близкому человеку вполне реально.

Если бабушка и дедушка являются заядлыми садоводами, заботливым внукам можно поусердствовать и вырастить в подарок старшему поколению красивые цветы или полезные травки-приправки. Это и необычно, и дорогого стоит, потому что приложены определенные усилия, и к месту, потому что любое дополнение к своему хобби увлекающийся принимает на ура.

Интересные вещи, которые точно тянут на романтический подарок, можно приобрести у любителей рукоделья, в частности вязания. Например, бабушке и дедушке для приятного времяпрепровождения вечеров на даче можно заказать у умельцев плед с рукавами. Такая вещь постоянно будет вызывать мысли о подарившем, согреет и принесет уют в прохладную погоду.

А теперь немного интересного о презентах

Иосифу Сталину подарков на семидесятилетие подарили так много, что их список издавался в газетах того времени на протяжении целых трех лет.

Известные всему миру висячие сады Семирамиды – это подарок правителя Вавилона своей любимой жене Амитис. Этот необычный презент для супруги является общепризнанным чудом света.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ