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Вещи из прошлого – это особенная ценность отдельно для каждого. Будь то что-то связанное с воспоминаниями или просто вещь, которая окунает нас в давние времена. К тому же, теперь часть таких вещей теперь уже называют антиквариатом. Как ни крути, они имеют особенное влияние на всех от обычных людей и до самых требованных ценителей.
Кто из нас помнит, что такое виниловые пластинки? Многие наши пожилые читатели, естественно, не только держали их в руках, но и неоднократно слушали. Но как много людей более молодого возраста действительно знакомы с таким необыкновенным изделием? Пожалуй, только единицы.
Купить виниловые пластинки сегодня достаточно просто, но вот оценить их реальную стоимость достаточно сложно. Для того, чтобы определить приблизительную стоимость конкретной пластинки, как продавец, так и покупатель, должны учитывать несколько очень важных факторов.
Во-первых, на цену непосредственно влияет возраст пластинки. Хотя будет правильней назвать это годом ее выпуска, что по сути одно и то же. Таким образом винилы можно разделить на старые и новые.
Во-вторых, место производства. В основном тут все зависит от того, в какой стране сделали пластину. Это непосредственно влияет на ее качество и долговечность. Для того, чтобы узнать, какая страна в этом лучше, а какая хуже, лучше обращаться к профессионалам этой сферы. Само собой, общее состояние винила тоже может резко изменить стоимость пластинки. От этого зависит возможность воспроизведения записи, а значит даже самая редкая и уникальная пластинка ничего не стоит, если ее поверхность испорчена или имеет дефекты.
В-третьих, цена зависит на сколько редкие виниловые пластинки у вас или записи на них. Это может быть и штучный дефицит, и настоящий антиквариат, или просто особенная для кого-то запись. Чем реже виниловая пластинка, тем дороже она обойдется покупателю.
Ну и наконец, не все знают, но скорость воспроизведения пластинки тоже очень важна для ее стоимости. Качество звука пластинки определяется тем, сколько оборотов в минуту она делает. Таким образом, чем быстрее крутиться пластинка, тем качественней отображается звук. Ну а это, в свою очередь, повышает стоимость.
Если вы хотите купить себе такую простую, но при этом ценную вещь, то в принципе вам подойдет любой магазин виниловых пластинок в Москве. Но так как эта сфера достаточно щепетильна, то лучше всего найти настоящего специалиста и попросить совета у него. Тогда вы сбережете и деньги, и время, и нервы. Это однозначно самый надежный способ найти отличную виниловую пластину по хорошей цене.
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